Sanità, in quattro anni la mobilità passiva della Liguria si è ridotta del 3%

Genova. In quattro anni la mobilità passiva ospedaliera della Liguria nei confronti di altre regioni si è ridotta di quasi 5 milioni di euro, passando da oltre 151 milioni nel 2017 fino a scendere sotto quota 147 milioni nel 2022, in pratica un calo di poco superiore al 3%. È quanto evidenziano i dati mostrati oggi da Alisa durante il punto stampa settimanale sulla sanità.

Il confronto con il periodo pre-Covid mostra nel 2022 una riduzione per un valore di circa 2 milioni di euro rispetto al 2019. “Abbiamo riscontrato – spiega Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa – una forte diminuzione della mobilità passiva che deve essere ancora contrastata in alcuni ambiti. Per questa ragione sono state messe in campo diverse azioni come gli stanziamenti per il recupero delle liste d’attesa e il potenziamento dell’offerta in strutture pubbliche affiancata da una integrazione tramite con il privato accreditato nelle discipline a maggiore impatto sulla mobilità passiva. Tra queste ci sono ortopedia, cardiologia e cardiochirurgia, riabilitazione ortopedica, cardiologica e neurologica, chirurgia generale di media e bassa complessità“.

Nel 2022, secondo i dati certificati dalla Corte dei conti, il saldo della mobilità (tra attiva e passiva) era negativo per 51,49 milioni, in peggioramento rispetto ai 46,29 del 2021.

In particolare la mobilità passiva per le malattie muscolo-scheletriche pesa oltre 66 milioni sulle finanze della Regione (il 45,4%), altri 17 milioni riguardano le malattie dell’apparato cardiocircolatorio, oltre 11 milioni per il sistema nervoso, più di 6 milioni per le malattie dell’apparato digerente.

L’azzeramento delle “fughe” dei pazienti verso le altre regioni è l’obiettivo del piano messo in atto dalla Regione per aumentare la potenza di fuoco della sanità sul fronte pubblico e soprattutto sul fronte dell’offerta privata.

“Per quanto riguarda l’abbattimento delle liste d’attesa, domani – ricorda il presidente ligure Giovanni Toti – passerà in giunta la nuova cabina di regia, per cui presenteremo le nuove misure messe in campo da Regione per una svolta nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Attendiamo tra un paio di settimane i primi risultati della gara d’appalto per la diagnostica, che Alisa ha aperto in tempo record, per immettere nel sistema alcuni milioni di euro di prestazioni per abbattere le liste d’attesa”.