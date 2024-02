San Valentino, sul maxischermo a De Ferrari i ricordi dei baci più belli in Liguria

Genova. “Il dondolio della barca, mare e stelle e il nostro bacio più bello a Varazze”, “il più bello con il mio ragazzo è stato alle Cinque Terre sulla via dell’Amore”, “A Manarola, sulla via dell’Amore, mi ero assentata per una mini vacanza”, “ti porto in un posto speciale, mi disse, era un tramonto mozzafiato a Boccadasse”, “una sera di novembre lanciai l’ombrello a terra per darle il primo bacio”: sono alcune delle frasi proiettate questa sera sul maxischermo del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova in occasione della festa più romantica dell’anno, San Valentino.

Tante coppie hanno infatti voluto partecipare al social contest ‘Raccontaci il tuo bacio più bello in Liguria’ compilando il form disponibile sul sito www.lamialiguria.it è possibile inviare una descrizione del bacio più romantico e indimenticabile mai vissuto, che abbia avuto come sfondo i panorami della Liguria.

L’iniziativa di Regione si inserisce nella campagna di promozione territoriale #Liguriadabaciare, fil rouge anche delle video cartoline firmate dal regista Fausto Brizzi per il Festival di Sanremo e legata alla riapertura definitiva della Via dell’Amore entro l’estate.

Oggi intanto molte altre coppie di innamorati sono arrivate in piazza De Ferrari per farsi scattare una foto con la cornice brandizzata #Liguriadabaciare: le immagini, realizzate da un fotografo professionista, saranno inviate gratuitamente alle coppie tramite mail mentre alcune sono state pubblicate sui canali social di Regione Liguria.