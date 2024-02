San Fruttuoso, un intero salotto abbandonato in strada: “Chi riconosce i mobili denunci”

Genova. Una montagna di mobili da salotto dismessi abbandonati in strada. Succede in via D’Albertis, a San Fruttuoso, dove qualcuno ha scaricato sedie, tavoli, pensili e decine di scatoloni vicino ai cassonetti della spazzatura nella speranza evidentemente di vederli ritirare dall’Amiu.

A denunciare l’accaduto è stata Sophia Mariano, vicepresidentessa del consiglio municipale Bassa Val Bisagno, condividendo le foto dello scempio sui social: “Di nuovo qualcuno ha pensato bene di mettersi nelle mani di qualche disperato che a poco prezzo si offre per svuotare appartamenti e cantine e poi, non essendo in regola con le iscrizioni al registro ambientale, abbandona tutto nei cassonetti in strada”, ha scritto a corredo delle immagini. Poi l’appello.

“Se qualcuno riconosce i propri mobili cortesemente denunci il farabutto che ha fatto questo stanotte – ha aggiunto Mariano – Amiu non può intervenire sempre tamponando il disagio che questi pirati arrecano alla nostra città. Imparate a non fidarvi e chiedete sempre una ricevuta dello smaltimento del materiale che ritirano”.

Oggi Amiu e Comune, proprio per combattere i “furbetti” degli ingombranti, danno la possibilità di smaltire i rifiuti ingombranti gratis e vicino al portone di casa. Il piano è stato ribattezzato “Niente scuse“, e prevedere il ritiro itinerante di oggetti voluminosi come mobili ed elettrodomestici senza costi il cui numero è stato tra l’altro innalzato a marzo 2023.

Nel caso di via D’Albertis, come suggerito da Mariano, è probabile che a scaricare il mobilio sia stato qualcuno che si è occupato di svuotare un appartamento o una cantina e ha poi pensati di liberarsi del materiale nel modo più rapido possibile.