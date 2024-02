San Fruttuoso, si finge una vicina di casa e con un complice rapina una coppia di anziani

Genova. Due rapine in casa in poche ore ieri a Genova. Dopo l’anziana rapinata a Castelletto alla mattina, nel pomeriggio una coppia di anziani è stata rapinata nel quartiere di San Fruttuoso.

E’ successo nel pomeriggio quando una donna di 83 anni è scesa a buttare la spazzatura. Si è trovata di fronte una giovane sui 20-25 anni con accento straniero che le ha detto di essere una vicina di casa e le ha raccontato di aver steso una maglietta che era finita sul suo terrazzo.

L’anziana è risalita in casa con la giovane e sono andate sul terrazzo. Dietro la giovane però c’era un altro uomo che si è infilato in casa di nascosto, mentre la complice distraeva la proprietaria alla ricerca di una maglietta inesistente e si è messo a frugare in casa riuscendo ad afferrare un anello d’oro e forse alcuni altri monili finché il marito dell’anziana, classe 1931, non lo ha visto e ha cercato di trattenerlo.

Anche la proprietaria a quel punto ha provato a fermare la giovane ladra. I rapinatori a quel punto hanno spintonato gli anziani e sono riusciti a fuggire. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e la scientifica. Le indagini sono affidate alla squadra mobile.