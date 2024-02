Sampierdarena diventa un laboratorio per “l’urbanistica tattica”

Genova. Il quartiere di Sampierdarena sarà il centro di un’esperienza pilota di una sperimentazione urbanistica finalizzata a migliorare accessibilità, sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici e dei percorsi ciclopedonali urbani per renderli sempre più vivibili ad abitanti e turisti.

L’iniziativa è stata illustrata giovedì mattina nella sede del Municipio II Centro Ovest nell’ambito di un percorso di partecipazione che includerà istituzioni, enti e cittadini. All’appuntamento sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore comunale all’Urbanistica Mario Mascia, il presidente municipale Michele Colnaghi e rappresentanti del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, eccellenza nel panorama scientifico nazionale, a cui è stato affidato il compito di localizzare sul territorio di riferimento gli ambiti di intervento di urbanismo tattico più adeguati allo scopo.

Sarà anche istituito un tavolo tra amministrazione comunale e i soggetti territoriali potenzialmente interessati, tra cui personale scolastico (dirigenti IC, docenti, personale ATA), Municipi, strutture socio-sanitarie, Centri Civici, per presentare e discutere dei risultati dell’indice di accessibilità.

L’urbanistica tattica, o urbanismo tattico, si basa sull’idea che sia possibile cambiare strade, piazze e in generale quartieri con un budget e un tempo relativamente limitati, utilizzando vernice e altri elementi colorati e cambiando la disposizione degli arredi urbani. Lo scopo è, appunto, migliorare gli spazi pubblici per renderli più utili, piacevoli e fruibili alla cittadinanza.

A Sampierdarena, per realizzare gli interventi, verrà analizzata la qualità dei percorsi ciclopedonali e dei servizi di interesse pubblico presenti, e verrà realizzata una mappatura degli spazi pubblici e degli attori presenti. Grazie alla collaborazione con le associazioni territoriali saranno inoltre somministrati sondaggi online e cartacei rivolti agli abitanti del quartiere per raccogliere indicazioni puntuali sulla qualità e sicurezza percepita dei percorsi e degli spazi. Quanto realizzato a Sampierdarena servirà poi per definire procedure e modelli replicabili anche in altri ambiti urbani della città.

“L’obiettivo finale di questo progetto di urbanismo tattico a Sampierdarena è costruire un percorso con le diverse fasce intergenerazionali di cittadini che abitano costantemente il territorio – ha spiegato Mario Mascia, assessore all’Urbanistica del Comune di Genova – Sarà un dialogo inserito all’interno di un ampio percorso partecipativo finalizzato a garantire un presidio sociale soprattutto delle aree a stretto contatto con le realtà scolastiche e con i contesti frequentati dagli studenti e dalle loro famiglie”.