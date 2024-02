Sampierdarena laboratorio per “l’urbanistica tattica”, Pastorino: “Serve un maggior coinvolgimento da parte della amministrazione municipale”

Genova. Nel Municipio II Centro Ovest la mancanza di trasparenza nell’informazione amministrativa sta sollevando preoccupazioni tra i Consiglieri. Il Presidente del Municipio Michele Colnaghi ha infatti annunciato che Sampierdarena sarà oggetto di una sperimentazione urbanistica volta a migliorare accessibilità, sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici e dei percorsi ciclopedonali. Una notizia che riguarda importanti progetti sul territorio che viene appresa dai rappresentanti eletti attraverso la carta stampata e i social media anziché attraverso comunicazioni ufficiali.

“Sorprende l’atteggiamento del presidente del Municipio che di fronte a una iniziativa così importante di carattere urbanistico e di logistica della circolazione decida di non informare il Consiglio e la maggioranza che lo sostiene – commenta il Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale Gianni Pastorino – Evidentemente il Presidente ha un’idea molto solitaria del governo di un territorio, cosa che non va bene perché i processi decisionali, se sono collettivi risolvono i problemi delle persone, se invece sono solitari diventano elementi di carattere individuale sempre negativi in politica. Con lealtà abbiamo sostenuto la candidatura di Colnaghi in Municipio ma la lealtà e il reciproco rispetto sono elementi che devono essere mantenuti nel tempo, non solo in fase elettorale. Crediamo sia necessario e inevitabile un confronto vero su questi comportamenti e che siano valutati dentro una riunione di maggioranza”.

“Attraverso una testata giornalistica sono venuta a conoscenza di una riunione proprio nel Municipio II Centro Ovest, tra il Presidente Colnaghi, l’Assessore comunale Mario Mascia e rappresentanti del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano – aggiunge Caterina Iacopi, Consigliera Municipale di Linea Condivisa – La riunione aveva lo scopo di ‘buttare’ le basi per iniziare una ‘sperimentazione urbanistica finalizzata a migliorare l’accessibilità, la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici e dei percorsi ciclopedonali urbani per renderli sempre più vivibili ad abitanti e turisti’. Si apprendeva, sempre tramite social, che a seguito di questa riunione verrà poi istituito un tavolo di lavoro tra Municipio, Comune di Genova e i soggetti territoriali interessati. Trovo molto logorante ogni qualvolta, venire a conoscenza di progetti o studi sul nostro territorio sempre e solo dai media. Come membro del Consiglio di questo Municipio ho molta voglia di dare il mio contributo, ma con questi metodi l’Amministrazione non lo permette”.