Sampierdarena, colonia felina ancora sotto attacco: “Divelti i cartelli che segnalano i gatti”

Genova. “A Sampierdarena sono presenti diverse colonie feline, censite dal comune di Genova, dove i gatti vengono regolarmente accuditi dalle volontarie. Purtroppo i cartelli che informano che in quell’area sono presenti gatti quotidianamente seguiti e nutriti e che ne regolarizzano la presenza, sono stati staccati”. Lo denuncia una nota Serena Russo, consigliera della Lega in Municipio II Centro Ovest.

“Tutto fa pensare a un dispetto nei confronti dei volontari che si prendono cura dei gatti presenti nelle colonie feline, che ricordiamo, sono un diritto sancito dalla legge per quanto riguarda gli animali di affezione e la prevenzione del randagismo – spiega Russo -. Ci sembra impossibile che qualcuno si diverta a fare gesti così disdicevoli e chiediamo che il territorio si unisca per tutelare gli animali perché questi episodi non avvengano più”.

Proprio una colonia felina di Sampierdarena, in via Dino Col, era stata teatro della barbara uccisione di Ezina, una gatta trovata in fin di vita dai volontari dopo essere stata avvelenata e presa a bastonate. L’associazione aveva sporto formale denuncia per risalire ai responsabili del gesto.

Questa colonia, regolarmente censita dal Comune di Genova e dunque tutelata per legge, era già stata oggetto di atti vandalici ed episodi di intolleranza verso i pochi gatti superstiti.