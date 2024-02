Sampierdarena: in strada con un etto di droga nei pantaloni, diciottenne arrestato

Genova. Un etto di droga nei pantaloni, a casa altra droga e il materiale per confezionare la droga. Il giovane, appena diciottenne, è stato individuato e arrestato da una volante dell’Upgsp della questura di Genova in via Fillak, a Sampierdarena, mercoledì pomeriggio.

Il ragazzo è stato notato mentre camminava con un amico. Ad attirare l’attenzione degli agenti il fatto che alla vista della volante i due si siano nascosti dietro la pensilina di un bus. Si sono quindi fermati e hanno controllato entrambi i ragazzi, trovando nei pantaloni del 18enne un grosso involucro contenente un etto di hashish e marijuana.

Durante la perquisizione il ragazzo che era con lui, un coetaneo, ha gettato le chiavi di casa dell’amico nella fessura di un portone, un gesto notato dai poliziotti, che hanno recuperato le chiavi e proceduto alla perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione sono stati trovati altri due involucri di hashish, bilancino e materiale da confezionamento.

Il ragazzo è stato arrestato e processato per direttissima in mattinata, l’amico denunciato a piede libero per favoreggiamento.