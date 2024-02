Sampierdarena, 78enne cade da una scala e precipita in un fosso: estratto dai vigili del fuoco

Genova. Mobilitazione di soccorsi oggi pomeriggio per un uomo di 78 anni caduto da una scala a pioli e finito in un fosso. Per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

È successo poco prima delle 17.00 in corso Martinetti, sulle alture di Sampierdarena. L’uomo stava lavorando in una proprietà privata quando ha perso l’equilibrio volando per due metri e mezzo. Impossibilitato a muoversi a causa del trauma, non riusciva più a risalire.

Sul posto sono arrivati i militi della Croce Verde genovese che però non sono riusciti a tirarlo fuori. Così sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l’ausilio di una barella Toboga e di alcune corde, lo hanno estratto dal buco in cui era caduto.

Per fortuna il 78enne non ha riportato gravi ferite ma solo una contusione: per lui è scattato comunque il trasporto in codice giallo all’ospedale Villa Scassi per accertamenti.