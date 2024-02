Sampdoria, si ferma Ricci: problema muscolare. Recuperati Kasami e Benedetti

Genova. Nuovo allenamento mattutino per la Sampdoria che deve continuare la preparazione in vista della gara casalinga di sabato, ore 16.15, contro il Brescia avanti di cinque punti.

Mister Andrea Pirlo ha sottoposto i suoi giocatori a torelli, esercitazioni tattiche e partitella a campo ridotto a cui non ha preso parte, in via del tutto precauzionale, Nicola Murru.

In casa blucerchiata tiene ancora banco la questione legata al centrocampo. Se da una parte arrivano due buone notizie con i recuperi di Leonardo Benedetti e Pajtim Kasami, che hanno lavorato con il gruppo, dall’altra si registra un nuovo stop. Si tratta di Matteo Ricci che ha terminato in anticipo l’allenamento: per lui un problema muscolare. Il classe ’94 verrà valutato nelle prossime ore per capire la reale entità dell’infortunio.

Migliorano invece le condizioni di Samuel Ntanda, fermo da una settimana per una lieve distorsione del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale; buone notizie anche per Gerard Yepes. Entrami i giocatori sono attesi per la seduta di allenamento in gruppo di domani, giovedì 15 febbraio, giorno in cui inizierà in anticipo il ritiro pre-partita per decisione di Matteo Manfredi.

Venerdì ci sarà la consueta conferenza stampa di Andrea Pirlo dove presenterà la gara contro i bresciani.