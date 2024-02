Sampdoria, si ferma Esposito: lesione muscolare al quadricipite della coscia destra

Genova. Iniziata la settimana al Mugnaini per la Sampdoria con lo sguardo rivolto alla gara casalinga contro il Brescia, di sabato 17 febbraio.

Il tecnico Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta a base di attivazione, esercitazioni tecniche, possessi e partitella in spazi ridotti. E se il clima sopra il cielo di Bogliasco sembra essere oscurato dai problemi legati alla classifica, come lo stesso mister aveva affermato al termine della sfida contro il Pisa persa per 2-0, c’è un’altra situazione che porta preoccupazione ed è quella legata agli infortuni. Non c’è pace infatti per la Sampdoria che perde un altro pezzo importante: Sebastiano Esposito, uscito al 65′ nel match a Pisa.

L’attaccante, dopo gli accertamenti di oggi, hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al quadricipite della coscia destra. Si tratta dello stesso muscolo interessato dal precedente infortunio ma in punto diverso. Esposito salterà quindi la prossima partita e, con ogni probabilità, anche l’anticipo di venerdì 23 febbraio contro il Cosenza ma verrà valutato nuovamente la prossima settimana.

Mister Pirlo contro il Brescia recupera Yepes, che ha scontato la squalifica, e Kasami che ha smaltito l’infortunio.