Sampdoria, quattordici punti persi da situazioni di vantaggio: il 93% in casa

Genova. Brescia, Modena e Catanzaro sono solo tre delle sei partite che la Sampdoria ha buttato via. Gare in cui i blucerchiati erano in situazioni di vantaggio ma che poi sono costate punti. Quattordici per la precisione, di cui tredici in casa e solamente uno in terra nemica.

Un dato significativo che delinea bene la stagione della Sampdoria. Se da una parte i tanti infortuni sono una scusante dall’altra sottolineano come la squadra di mister Pirlo subisca le pressioni mentali. Quattordici punti che, sommati ai due di penalizzazione, proietterebbero la squadra direttamente in zona playoff e, ad oggi, non si parlerebbe di spauracchio playout.

Il 93% di questi punti sono stati persi al Luigi Ferraris e quindi solamente il 7% fuori casa, precisamente contro il Parma alla sesta giornata di Campionato. L’organico della Sampdoria è formato prevalentemente da giovani che, dati alla mano, non riescono reggere certe pressioni. Il Campionato di Serie B è considerato, da anni, molto più difficile di quello della massima serie. Ma quello che forse pesa di più nella testa di questi giovani è il peso della maglia, indossare quella blucerchiata non è semplice.

E se da una parte i quattordici punti persi pesano, dall’altra non si possono non contare i sei punti “recuperati” da situazioni di svantaggio. Bari, Spezia, Ascoli e Cremonese sono state dolci (almeno fino a qui) per la Sampdoria. Quattro punti recuperati in casa, e due in trasferta. Troppo pochi, forse, per una squadra che ambiva ai playoff. Ma si sa la palla è rotonda, ancora tredici giornate da giocare che equivalgono a trentanove punti a disposizione. La corsa è aperta quel che è sicuro è che la i blucerchiati devono metterci cuore, determinazione e testa per provare ad agganciare la zona playoff e giocarsi così la promozione. Testa, cuore e gambe per un sogno che si chiama Serie A.