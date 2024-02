Calciomercato Sampdoria, tante novità last minute

Genova. Stasera alle 20 si chiudono le porte del calciomercato, per cui stanotte direttori sportivi ed agenti hanno fatto le ore piccole, lavorando alacremente per cercare di correggere gli errori commessi in estate, poi tra il dire ed il fare (riuscirci) c’è di mezzo il mare…

Intanto, già nella tarda serata di ieri, sono arrivate le ufficializzazioni della risoluzione del prestito di Noha Lemina e quella della cessione a titolo temporaneo, al L.R. Vicenza dei diritti alle prestazioni sportive di Marco Delle Monache, mandato giustamente a giocare, essendo poco compatibile con gli schemi di Pirlo che ultimamente gli ha preferito l’emergente Samuel Ntanda, più strutturato fisicamente.

Contrariamente a Valerio Verre (doppio no per motivi familiari ai turchi dell’Hatayspor e del Kayserispor) ed a Kristoffer Askildsen (respinte le offerte di Hansa Rostock), i cui pur comprensibili ostracismi precludono maggiori libertà operative agli uomini mercato blucerchiati, va invece apprezzata la grande disponibilità di Antonino La Gumina a mettersi in gioco nella Segunda División spagnola, accettando la corte del Deportivo Mirandés ed in particolare del tecnico romano Alessio Lisci che lo ha fortemente voluto (prestito secco).

Svanite le possibilità d’ingaggio di Marco Pellegrino (Salernitana) e David Okereke (Torino), va dato atto a Mancini junior di aver comunque portato in porto un altro paio di interessanti operazioni, ottenendo i prestiti (con diritto di riscatto) di Giovanni Leone (giovane difensore centrale del Padova – classe 2006, 1.93 cm – che ha fruito degli insegnamenti del mister ex genoano Vincenzo Torrente) e di Ebrima Darboe, centrocampista gambiano del 2001, del quale ci sentiamo di spendere un giudizio positivo, avendolo visto giocare nella Primavera romanista di Alberto De Rossi e poi esordire in Serie A, proprio con i giallorossi, contro il Doria. Reduce da qualche problema fisico che ne ha rallentato la crescita, Darboe, ha iniziato la stagione in prestito al LASK (LinzerAthletik-Sport-Klub di Linz, Austria) ed ha appena partecipato alla Coppa d’Africa (15 presenze con la Nazionale degli ‘Scorpioni’), giocando e venendo eliminato col Gambia di Omar Colley e Musa Barrow. Darboe ha iniziato la carriera come trequartista, per poi abbassarsi a centrocampo, come mediano di sinistra, dimostrandosi portato nei ripiegamenti difensivi e nel recupero palla, pur disponendo di buona tecnica e visione di gioco, abbinata a personalità, insomma una scommessa da fare!

La ciliegina sulla torta, nelle ultime ore di mercato, potrebbe essere rappresentata da Luca Moro, che lo Spezia restituirebbe al Sassuolo se riuscisse ad accaparrarsi Filippo Pittarello… sempre che non ci metta il becco la Reggiana più che mai intenzionata ad accaparrarsi l’ex frusinate.