Sampdoria Primavera, buon pari col Monza

Genova. Al triplice fischio del signor Marco Peletti, la nota positiva è che con una partita in meno, verso la fine del Campionato (ne mancano ancora undici), la Primavera della Sampdoria mantiene sette punti di vantaggio sul Frosinone, ultimo in classifica ed eventualmente unica squadra a retrocedere in Primavera 2, perché il prossimo anno le iscritte passeranno da 18 a 20. I ciociari peraltro sono reduci dall’aver conquistato 11 punti negli ultimi 5 match, per cui anche la nota positiva prima accennata non è che sia pure tranquillizzante.

Ciò nonostante il pareggio portato a casa col Monza è da considerare un punto conquistato, visto che i brianzoli (anche loro nelle zone basse della classifica, per la precisione un punto dietro il Doria) hanno dimostrato di essere una formazione compatta e molto pericolosa soprattutto con le punte Ferraris e Nenè.

Al “3 Campanili” di Bogliasco, chi è risultato decisivo è stato il portiere Elia Tantalocchi, protagonista non solo per aver parato un rigore a Ferraris, ma anche per aver dato sicurezza alla difesa blucerchiata, risultata il punto di forza della formazione, nonostante l’arricchimento in campo dei giovani blucerchiati che il giorno prima Pirlo aveva portato in panchina con la prima squadra a Cosenza, vale a dire – oltre allo stesso Tantalocchi – Alesi, Uberti e Pozzato (quest’ultimo peraltro utilizzato solo nei minuti finali da Sassarini).

Nonostante un buon avvio della Samp, le occasioni nel primo tempo sono fioccate solo per il Monza, iniziando con Stephen Nené, cui Tantalocchi ha negato, già all’8°, un goal che sembrava fatto, visto che il nigeriano si era presentato solo davanti al portiere.

Al 14° il centrocampista Colombo non è riuscito ad impattare bene di testa e la sfera è finita a lato, mentre al 41° un tiro incrociato di Ferraris ha anch’esso lambito il palo alla sinistra di Tantalocchi, ma è stata netta l’impressione che il portiere blucerchiato lo abbia almeno sfiorato coi polpastrelli delle dita.

Bene ha fatto Sassarini, nell’intervallo, a modificare l’assetto tattico, immettendo un difensore in più, Fabiano D’Amore per uno spento Ardijan Chilafi (non è che Santos Ovalle e Luca Polli avessero fatto molto di più del macedone), confermando comunque la difesa a tre, che nel primo tempo vedeva Nicolò Uberti molto basso a fare parte del trio difensivo, ma ad impostare l’azione.

Il cambio sembrava prodromico di buone notizie, visto che Polli ha subito messo la palla in rete… peccato per la bandierina alzata del segnalinee che annullava la prodezza.

Samp più attenta, ma in ogni caso, al 63°, c’è voluto ancora un super Tantalocchi ad alzare sopra la traversa una bomba di Ferraris, dopo che l’arbitro aveva sorvolato su un netto fallo a favore del Doria.

Il Monza non ha smesso di cercare i tre punti, prima con un tiro da lontano di Donamico (sopra la traversa) e poi col solito Ferraris, cui ancora Tantalocchi ‘ha detto di no’, sebbene il tiro fosse da due passi.

Sampdoria in forte sofferenza, ma l’episodio che poteva sbloccare la partita – a suo favore – non è stato colto dall’arbitro, che non ha visto, al 78°, un tocco di mano in area monzese di Donamico, mentre non gli è sfuggito, un paio di minuti dopo, quello di Lötjönen, su un cross, ironia della sorte, dello stesso Donamico.

Fortuna che il rigore fischiato dall’arbitro Peletti, non ha impensierito il portierone blucerchiato, che ha respinto col piede di richiamo la conclusione dagli undici metri di un Andrea Ferraris (ex Juventus e Milan) mai domo, perché non ha smesso di provarci fino al 94°.

Un punto in più in classifica, per merito della buona prova del trio centrale difensivo, ma soprattutto di Elia Tantalocchi e ora testa al prossimo impegno, che vedrà i blucerchiati impegnati, sabato prossimo, nella trasferta di Cagliari.

Questo il tabellino della gara:

Sampdoria (5-2-3 di partenza): Tantalocchi; Ventre, Lötjönen; Uberti, Costantino, Langella; Alesi (83° Pozzato), Conti; Chilafi (46° D’Amore), Polli, Ovalle Santos (79° Thiago Gomes).

A disposizione: Gentile, Sava, Djalti, Georgiadis, Balduzzi, Islam, Zeqiraj, Genovese.

Monza (3-5-2): Mazza; Ravelli, Kassama, Domanico; Marras (70° Capolupo), Berretta, Brugarello (70° Zoppi), Colombo, Dell’Acqua; Ferraris, Nene (60° Martins).

A disposizione: Ciardi, Bagnaschi, Cattaneo, Fernandes, Zini, Graziano, Postiglione, Cagia. Allenatore: Lupi.