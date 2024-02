Sampdoria, Pirlo: “Normale essere preoccupati per la classifica ma non dobbiamo avere paura: servono energie positive”

Genova. “Ero solo deluso dalla partita, quando si pensa di aver portato a casa un risultato importante e invece arriva un pareggio è normale che ci sia un po’ di delusione. Abbiamo dimenticato, anche perché è inutile soffermarsi su cose che sono irrimediabili, e ci siamo concentrati sulla partita che dovremo fare a Cosenza“. Voglia immediata di voltare pagina per la Sampdoria e per Andrea Pirlo dopo essere stati riacciuffati in extremis dal Brescia settimana scorsa.

Il tecnico blucerchiato ha raccontato la settimana di lavoro che ha portato alla vigilia della sfida ai rossoblù: “Abbiamo cercato di resettare perché può capitare che nella testa dei giocatori si possa ripresentare un po’ di timore nei finali di partita. Però non devono averlo, cercando di essere concentrati perché le partite finiscono quando l’arbitro fischia e può succedere di tutto. L’unico obiettivo è di avere ancora più determinazione per portare a casa il risultato”.

Il punto poi sulla situazione recuperi: “Ci sarà Giordano dopo la qualifica, l’unico recuperato. Possiamo giocare sia a 3 sia a 4, avendo sia barreca sia giordano. Vedremo. Non credo ci siano grossi problemi a cambiare durante la partita. Borini ha l’ultima visita il 7 marzo e dovrebbe avere l’ok del dottore per poter giocare. Pian piano sta facendo qualcosa con noi e speriamo di averlo presto a disposizione. Anche Pedrola sta facendo qualcosina e vedremo giorno giorno come procede. Sta molto meglio di qualche settimana fa. Verre? Non ci sono novità“.

Negli avversari gli occhi sono tutti puntati su Gennaro Tutino e i suoi 12 gol i campionato all’attivo: “Sta facendo molto bene, soprattutto in questo ultimo periodo. Attaccante di categoria, molto bravo ad attaccare la profondità con la sua velocità e si sa muovere bene vicino ad un altro giocatore di reparto. Dovremo stare attenti su di lui ma anche su tutta la squadra”. Ma anche sul calore dello stadio San Vito, che però non smuove più di tanto il tecnico: “Ci aspettiamo il solito ambiente. Quando vai a giocare contro la Sampdoria, una squadra di una certa storia, tutti vogliono essere presenti alla partita. Noi non ci faremo assolutamente influenzare, siamo abituati a giocare sotto pressione e sarà una spinta in più.

“La preoccupazione? Normale che ci sia quando la classifica è così delicata. Ma va tramutata in energia positiva per uscire da questa situazione: non dobbiamo avere paura“, conclude Pirlo.