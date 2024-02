Sampdoria, Pirlo: “Dimissioni Lanna inaspettate anche se non ci cambia molto, lo abbiamo visto poco”

Genova. Una settimana definita dal tecnico Pirlo “particolare e non bellissima” quella passata in casa blucerchiata sia dal punto di vista societario, con le dimissioni di ieri da parte del presidente Lanna, che dal punto di vista degli infortuni con due nuovi giocatori che si aggiungono alla lista degli indisponibili in vista della trasferta di domani a Pisa: Ntanda e Kasami.

Se da una parte le dimissioni di Lanna non hanno destabilizzato troppo l’ambiente, forte a concertarsi solo sulle questioni legate al campo, dall’altra i continui infortuni sembrano non dare tregua alla Sampdoria: “Non ci aspettavamo le dimissioni di Lanna, per noi cambia poco o nulla al campo lo abbiamo visto poco. Con Manfredi parlo sempre e viene spesso a trovarci o salutarci, è vicino alla squadra”.

“Confermo che Kasami domani non ci sarà, mentre Depaoli e Murru sono a disposizione – le parole del tecnico della Sampdoria – quella contro il Pisa sarà una gara difficile come ogni partita da qui a fine campionato. Mi aspetto un’ avversario che faccia la partita, è una squadra che gioca facendo molto possesso palla e ha tanti giocatori di qualità e personalità, per questo va rispettata”.

Il tecnico Pirlo torna così sul pareggio casalingo contro il Modena, il primo dove i blucerchiati sono stati rimontati di due gol: “Non c’è stato un calo mentale ma direi più fisico con giocatori appena arrivati dal mercato che sono scesi subito in campo. Poi sono usciti Piccini e Depaoli e questo ci ha destabilizzato un po’ anche se sono stati gli episodi a cambiare la gara. Non è stata una settimana bellissima, c’era un po’ di delusione ma siamo stati bravi ad analizzare la partita e domani dovremo ripartire dal primo tempo contro il Modena”.

Oltre agli infortunati non partirà con la squadra Valerio Verre che, dopo il mancato trasferimento in Turchia, sta ancora valutando con la società cosa fare: “Quando le due parti finiranno di discutere vedremo il da farsi, domani Valerio non ci sarà”.

Mister Pirlo svela qualche giocatore che affronterà il Pisa: “Yepes è squalificato al suo posto giocherà Ricci che è il suo sostituto naturale, fisicamente sta bene ha solo da migliorare l’aspetto mentale. Deve convincersi che può fare bene e ha tutte le carte in regola, deve solo fare una prestazione positiva dopo i tanti guai fisici che ha avuto. Per il match di domani, dietro abbiamo tante soluzioni come non abbiamo mai avuto da inizio anno, Piccini contro il Modena ha fatto bene e domani dovrebbe giocare anche se abbiamo a disposizione di nuovo Ghilardi”.

Contro il Modena è sceso sul terreno di gioco per tutti i novanta anche Askildsen, che proprio nella gara contro il Pisa nel girone d’andata aveva fatto la sua prima e fino a sabato scorso ultima gara da titolare: “Domani valuteremo se farlo giocare, è sceso in campo per tutta l’ultima partita di Campionato, ed era tanto che non accadeva. Siamo molto contenti della sua prestazione, lavorando duramente in allenamento tutti i giorni si è guadagnato la nostra fiducia e ha dimostrato alla grande di poter far parte di questo progetto”.

Contro i Canarini c’è stato l’esordio in maglia blucerchiata anche di Darboe, subentrato al 77′ al posto di Esposito, aggregatosi alla squadra solamente il giorno prima: “E’ stato bravissimo, non h avuto paura – commenta Pirlo – è sceso subito in campo con molta personalità. E’ un giovane di prospettiva ha molta dinamicità ed è un ragazzo molto aerobico, sono sicuro che ci sarà una grossa mano”.