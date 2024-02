Sampdoria, Pirlo: “Cremonese squadra costruita per salire in A, ma noi senza paura”

Genova. A tre giorni di distanza dalla sfida vinta contro il Cosenza è già tempo di tornare in campo per la Sampdoria. Domani i blucerchiati, alle ore 20.30, ospiteranno la Cremonese (terza in classifica), match valido per la ventisettesima giornata di campionato.

“La Cremonese è una squadra costruita per andare in Serie A, con giocatori di grande qualità – le parole di Andrea Pirlo, tecnico dei blucerchiati – Noi sicuramente faremo la nostra partita. Non abbiamo paura, anzi, è un’occasione in più per dimostrare di essere al loro livello. Dobbiamo recuperare bene le energie per affrontare questa sfida”.

Con i tre punti conquistati al San Vito, e complice i risultati delle dirette avversarie, la squadra blucerchiata torna a puntare lo sguardo sulla zona play off. Ma quel che sembra è che i ragazzi di mister Andrea Pirlo abbiano riacquistato fiducia nei propri mezzi e serenità grazie anche all’apporto dei nuovi arrivati (dal mercato invernale).

La sfida di domani del Ferraris sarà arbitrata dal signor Prontera di Bologna coadiuvato dagli assistenti Massara di Reggio Calabria e Trasciatti di Foligno. Al Var ci sarà Valeri e al Avar Di Vuolo.