Sampdoria, Pirlo contento del mercato: “Abbiamo fatto quello che potevamo, domani Piccini partirà dall’inizio”

Genova. Domani, sabato 3 febbraio, la Sampdoria è attesa dalla sfida casalinga contro il Modena che in questo momento è sopra di 5 punti.

Ma a poche ore dalla chiusura della sessione del mercato invernale, mister Pirlo si dimostra soddisfatto per quanto fatto dalla società: “Come sapete tutti eravamo un po’ paralizzati, non avevamo tanto margine di manovra ma quello che potevamo fare lo abbiamo fatto. Sono arrivati 3 calciatori più un giovane difensore e quindi adesso li valuteremo. Il mercato degli svincolati è aperto, può capitare qualche occasione però a livello numerico ora ci siamo sistemati. C’era poca possibilità e questo è quello che siamo riusciti a fare – afferma il tecnico – ora dobbiamo pensare al campo, cerchiamo continuità, è il momento di fare risultati”.

“In queste ultime giornate le squadre dietro hanno fatto più punti di quelle davanti, se sbagli qualche partita rischi di tornare in fondo e quindi l’obiettivo è cercare continuità”.

Il tecnico dei blucerchiati ritorna sulla sfida contro il Cittadella battuto in trasferta per 2-1: “É stata una sfida difficile portata a casa, ma se non vinciamo domani sarebbe un peccato. Bisogna, ripeto, dare continuità di prestazione e risultati altrimenti non serve a niente”.

Pirlo annuncia anche qualche uomo degli 11 che domani scenderà in campo, ci sarà l’esordio di Piccini in difesa: “Domani partirà dall’inizio, si è inserito bene ed è un giocatore con una certa personalità che ha giocato in squadre di altissimo livello e anche in Nazionale. Si è allenato con noi tutta la settimana e domani, complice qualche assenza, partirà tra i titolari. Darboe invece oggi farà il primo allenamento e andrà in panchina, mentre Barreca potrà partire dall’inizio”.

Il tecnico fa il punto anche sugli infortunati, buone notizie per Esposito e Vieira e Alvarez: “Sebastiano si è allenato con noi tutta la settimana, sta meglio é guarito e adesso lo valutiamo: potrebbe giocare dall’inizio. Viera anche lui è già sul campo, penso che rientri presto. Alvarez si sta allenando acquistando ritmo, lo abbiamo già visto a Padova”.

Per quanto riguarda le uscite si parlava di Valerio Verre, cercato da due squadre del Campionato turco. Il difensore però è rimasto agli ordini di mister Pirlo: “Domani non ci sarà, stiamo a ancora valutando qualche opzione. Vedremo cosa succederà”.

Ma il tecnico vuole tornare a parlare di campo, dopo la vittoria di Padova, che è stata la prima in rimonta, si aspetta nuovamente una squadra che sappia battagliare: “L’avevamo preparata bene, buona prestazione soprattutto sotto profilo caratteriale non è stato facile andare sotto. Avevo chiesto alla squadra di giocare come loro, dovevamo andare lì e cercare di battagliare ed è quello che abbiamo fatto. Partita importante anche per il momento del Campionato – afferma – domani sarà una gara diversa, il Modena fa sempre le partite nonostante cambi modulo in difesa, propone sempre il suo gioco. Sarà una partita diversa ma daremo il massimo”.

Esposito e Alvarez in appoggio a De Luca?: “Possono giocare insieme e possono giocare vicino ad un’altra punta perché tutti e due non sono punte centrali ma giocano meglio quando hanno altri compagni vicini”.

Sul lato infortuni non sono finite le buone notizie: “ Pedrola e Borini si stanno allenando, finalmente sono tornati sul campo. I tempi precisi non li sappiamo però. Pedrola é un po’ giù di morale, aveva iniziato benissimo c’erano tante aspettative su di lui e fermarsi per così tanto tempo non è stato facile, noi gli siamo vicino”.

Domani i blucerchiati scenderanno in campo al Ferraris, che nelle prime partite di Campionato é risultato essere un campo “ostile” visto le 4 sconfitte consecutive ma ora la pressione si è allentata: “Non è stato facile per i giocatori giovani giocare davanti a 25mila persone, le vittorie poi ci hanno dato fiducia e anche le aspettative che c’erano intorno alla squadra non erano facili da gestire. Dobbiamo pensare partita per partita, non imporci obiettivi e vedere poi dove saremmo stati capaci di arrivare”.