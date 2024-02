Sampdoria, Ntanda e Yepes in gruppo e per Murru una lesione al bicipite femorale. Manfredi a Bogliasco

Bogliasco. Ntanda e Yepes in gruppo, mentre non ci sono buone notizie per Murru: gli esami strumentali effettuati intanto su Nicola Murru hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il difensore ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verranno rivalutate tra due settimane.

Sono queste le ultime sulla Sampdoria, che sabato affronterà il Brescia in casa (ore 16.15). Stamattina al Mugnaini video, attivazione atletica, torelli ed esercitazioni tattiche sul campo principale. Presente l’azionista di riferimento Matteo Manfredi. Da stasera la squadra andrà in ritiro.

Per completare il quadro dei singoli terapie per Simone Giordano (trauma contusivo al piede sinistro, ma è comunque fuori per squalifica) e Matteo Ricci (in attesa di accertamenti dopo l’infortunio occorso nell’allenamento di ieri). Percorsi individuali per Fabio Borini, Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Estanislau Pedrola e Ronaldo Vieira.

Inevitabile pensare a un impiego di Barreca dal primo minuto vista l’assenza di Murru e Giordano.

Domani, venerdì, la squadra sosterrà nel pomeriggio la seduta di rifinitura, preceduta dalla consueta conferenza stampa della vigilia di mister Andrea Pirlo.

Ad arbitrare il match sarà Volpi di Arezzo che fu il direttore anche della partita di andata vinta dal Brescia 3-1. Assistenti: Tegoni di Milano e Cipressa di Lecce. Quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa. Var: Abisso di Palermo. Avar: S. Longo di Paola.