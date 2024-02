Genova.

65′ Ammonizione per Yepes che evita una pericolosa azione in velocità del Modena

64′ Modena che ora ci crede: cross dalla destra, colpo di testa di Abiuso sopra la traversa

62′ Batte Askildsen lungo sul secondo palo dove c’è Esposito a cui viene fischiato un fallo per una spallata. Il blucerchiato viene ammonito per proteste

61′ Bello scambio tra Esposito e De Luca con quest’ultimo che rimette in mezzo, ma il Modena si salva in angolo

Sampdoria – Modena al Ferraris

60′ Entra Stojanovic per Depaoli

60′ Batte Palumbo e segna con un rasoterra centrale beffando Stankovic che si era buttato a destra

58′ Nel frattempo l’arbitro viene richiamato dal Var e assegna il calcio di rigore

58′ Infortunio muscolare per Depaoli

55′ Il Modena protesta per un presunto fallo da rigore di Piccini su Abiuso

54′ Ammonito Depaoli per un intervento un po’ duro su Gliozzi

51′ Batte Palumbo e Stankovic fa sua la palla in presa alta

50′ Corner guadagnato dal Modena che va al tiro con Palumbo, respinto da Piccini

46′ Si ricomincia con palla alla Sampdoria, che ora attacca verso la Sud

Primo tempo che termina con la Sampdoria in vantaggio per 2-0 sul Modena. Dopo un inizio un po’ nervoso i blucerchiati crescono anche grazie alla maggiore qualità portata da Sebastiano Esposito, elemento davvero imprescindibile per la Samp di mister Pirlo. E così dopo due tentativi al 17′ e al 20′ rispettivamente di Piccini di testa e di Esposito, i blucerchiati vanno in vantaggio sfruttando un corner di Askildsen capitalizzato da Facundo Gonzalez di testa (22′), al 33′ arriva il raddoppio ed è uno dei nuovi acquisti a siglarlo: Agustin Alvarez col destro dalla distanza trova l’angolino alla destra di Seculin. Sampdoria che avrebbe potuto anche fare tris se la traversa non avesse respinto la gran conclusione di Kasami da 25 metri con la complicità di Seculin. Modena che comunque non si arrende e al 43′ testa la prontezza di Stankovic con un rasoterra velenoso di Palumbo.

48′ Ammonizione per Palumbo che atterra Esposito

46′ Corner guadagnato dal Modena che vince un rimpallo, ma anche qui la conclusione dal centro dell’area termina alta

45′ 4 minuti di recupero

43′ Occasione Modena: Palumbo ci prova da fuori area, Stankovic si tuffa alla propria sinistra e devia in corner. Sugli sviluppi tentativo del Modena con palla intercettata da Battistella che va sull’esterno della rete sul secondo palo

42′ Occasione Sampdoria! Kasami da distanza siderale colpisce la traversa dopo una deviazione di Seculin, palla che rimbalza vicino alla linea ma non entra

40′ Ammonizione per Battistella, che colpisce al volto Yepes

33′ Raddoppio della Sampdoria: Alvarez riceve da Esposito e dalla distanza col destro trova l’angolino basso alla destra di Seculin dove il portiere non riesce ad arrivare

27′ Gioco fermo, a terra Piccini per un colpo alla testa che provoca sanguinamento. Il giocatore viene fasciato con del bendaggio attorno alla fronte

25′ Corner guadagnato dal Modena, ingenuità di Esposito che perde palla in area di rigore

24′ Punizione di Palumbo dal lato corto dell’area di rigore, De Luca respinge di testa

22′ Gol della Sampdoria! Gonzalez di testa insacca sul corner di Askildsen

21′ Corner guadagnato dalla Sampdoria: tiro di Esposito da fuori area deviato sul fondo

20′ Sul rovesciamento di fronte è il Modena a provarci con Abiuso che prova a piazzare il pallone sul secondo palo allargando troppo la mira

20′ Occasione Sampdoria! Ancora protagonista il portiere del Modena, che dice di no a un tiro di Esposito respingendo coi piedi

17′ Occasione Sampdoria: punizione di Esposito che sbatte contro la barriera, riprende lo stesso numero sette e crossa sul secondo palo, arriva Piccini di testa e Seculin vola a togliere la palla dalla rete

16′ Aggancio perfetto di Esposito, che guadagna un calcio piazzato da posizione interessante dopo l’atterramento da parte di Battistella

14′ Rovesciata di Gliozzi che però non riesce, viene colpito Depaoli che ha bisogno delle cure del medico sul volto

12′ Esposito è particolarmente agitato e ha da dire qualcosa a Battistella, interviene l’arbitro a cercare di stemperare gli animi

11′ Ancora Piccini bravo a essere al posto giusto nel momento giusto sul cross basso di Abiuso nel cuore dell’area di rigore

10′ Discesa di Palumbo, appoggio per Gliozzi che dalla distanza prova a piazzare il tiro sbagliando mira

7′ Cross dalla sinistra di Corrado per Gliozzi, che in area trova la respinta di Piccini, l’azione prosegue e ci prova Battistella dalla distanza. Palla sul fondo

6′ Gioco spezzettato con il Modena che si fa sentire fisicamente: a terra prima Esposito (fallo non sanzionato dall’arbitro) e poi Kasami

1′ Si comincia! Palla al Modena che attacca verso la Sud in questo primo tempo

Pirlo ritrova Esposito, che ha recuperato dall’infortunio e parte subito titolare per questo Sampdoria-Modena. Nell’11 di partenza anche il neo acquisto Piccini, Alvarez e Askildsen. Applausi per Marco Lanna che ha attraversato il campo prima di andarsi a sistemare in tribuna.

Giornata umida e non fredda al Ferraris. Ecco le formazioni in campo.

Sampdoria: Stankovic, Depaoli (58′ Stojanovic), Piccini, Gonzalez, Giordano, Kasami, Yepes, Askildsen, Alvarez, Esposito, De Luca.

Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Barreca, Ricci, Girelli, Conti, Ntanda, Alesi, Leoni, Pozzato, Darboe.

Modena: Seculin, Riccio, Zaro, Cauz, Ponsi, Battistella, Gerli, Palumbo, Corrado, Gliozzi, Abiuso.

Allenatore: Bianco.

A disposizione: Vandelli, Gagno, Pergreffi, Magnino, Santoro, Tremolada, Vukusic, Cotali, Bozhanaj, Mondele, Di Stefano.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Ammoniti: Depaoli, Esposito, Yepes (S); Battistella, Palumbo (M)

Spettatori: Abbonati 18.229 rateo 200.234,98; paganti gara 3.123 incasso 58.882