Sampdoria, lieve distorsione al ginocchio per Ntanda. Kasami salta il Pisa

Genova. Si è allenata questa mattina la Sampdoria sotto gli occhi attenti di Matteo Manfredi che si è presentato al Mugnaini di Bogliasco per parlare con staff tecnico e giocatori.

Continuano però i problemi, legati agli infortuni, in casa blucerchiata che sabato sarà impegnata nella sfida, in trasferta, contro il Pisa.

Non c’è tregua infatti per mister Andrea Pirlo che, oltre ai lungodegenti, dovrà ora fare a meno per almeno un paio di settimane di Samuel Ntanda. L’attaccante ha riportato una lieve distorsione del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale; dovrà tornare per una rivalutazione ortopedica, dal professor Claudio Mazzola, prossima settimana.

Altra brutta notizia arriva dal fronte centrocampo infatti Kasami ha riportato un risentimento muscolare alla coscia destra e salterà la trasferta di sabato. Lo staff sanitario e tecnico spera di recuperarlo per la successiva gara con il Brescia.

Sul fronte dei singoli differenziati sul campo per Fabio Depaoli e Nicola Murru. Percorsi di recupero per Leonardo Benedetti, Fabio Borini, Andrea Conti, Estanislau Pedrola e Ronaldo Vieira.

Domani, giovedì, è prevista un’altra sessione mattutina.