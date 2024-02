Sampdoria in ritiro anticipato, intanto i tifosi per San Valentino hanno appeso striscioni d’amore

Genova. Gli ultimi risultati negativi hanno indotto Matteo Manfredi a chiamare il ritiro anticipato per la Sampdoria in vista della sfida col Brescia, particolarmente delicata per la classifica dei blucerchiati.

L’ultima volta aveva portato bene: vittoria casalinga col Palermo grazie a un gol di Borini e Pirlo che aveva ribadito quanto fosse stato importante soprattutto per fare gruppo.

L’intento di Manfredi dovrebbe essere proprio questo. Nelle ultime cinque partite per la squadra di Pirlo solo una vittoria e un pareggio. La squadra si trova a 27 punti in classifica, distante di 5 dal gruppo che è inguaiato in zona playout. Il Brescia è nono con 32 punti, per cui una vittoria potrebbe rilanciare il campionato dei blucerchiati verso zone più tranquille: al momento a 27 c’è anche il Sudtirol, poi Cosenza a 29 e un gruppo formato da Pisa, Reggiana e Bari a 30.

La Serie B è un campionato in cui è difficile avere continuità in generale (salvo le primissime della classe, che comunque hanno avuto i loro momenti di stop), per cui nulla è perduto. La svolta però deve avvenire ora o tutto sarà molto più difficile.

Nel frattempo la Sampdoria è la squadra che può vantare il numero di spettatori più alto nelle gare casalinghe. In 12 partite ha portato a Marassi 265.522 sostenitori. I suoi tifosi, proprio oggi, giorno di San Valentino, hanno appeso in città alcuni striscioni per comunicare tutto il loro amore: “U.C. Sampdoria, il mio canto d’amore per te”