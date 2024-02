Sampdoria, Darboe si presenta: “Mi manda Colley. Pirlo? Per me è un idolo”

Genova. “Sono strafelice di essere qui. La Sampdoria è una grande squadra con tanta storia, quindi quando ho saputo dell’opportunità di venire qui non ci ho pensato due volte. Poi ho avuto un confronto con Omar Colley e anche lui mi ha detto delle belle cose”.

Ebrima Darboe ha già mostrato quanto può essere utile a questa Sampdoria subentrando nella partita con il Modena dopo un solo allenamento con la squadra. Darboe, gambiano come Colley, ha rivelato nell’intervista al canale ufficiale blucerchiato di aver ascoltato proprio dal conterraneo belle parole sulla squadra e sulla società: “Mi ha detto che è una bella piazza e lo sapevo anche io. È importante e sono contento di essere qui per poter dare una mano alla squadra per portarla dove merita”.

Classe 2001, Darboe ha giocato nella Roma dopo aver trascorso i primi anni nelle giovanili e nel Lask, in Austria: “Sono un giocatore che gioca molto con la palla e cerca sempre di aiutare i suoi compagni e rendere le cose più facili per loro”.

Il ragazzo confessa che la presenza di mister Pirlo ha reso le cose più facili per lui: “Abbiamo lo stesso ruolo e per me è un idolo. Qualche anno fa ho fatto anche delle foto con lui quando faceva il corso dell’allenatore e gli avevo detto ‘quando prenderai il patentino spero che un giorno mi allenerai’ e siamo qua. È un segno del destino perché ho esordito proprio a Marassi qui contro la Sampdoria e il ricordo non era bellissimo perché avevamo perso 2-0 contro la Sampdoria, però per me è stato un giorno indimenticabile e molto importante perché ho lavorato tanto per arrivare lì”.

Oggi Darboe è appena tornato dalla Coppa d’Africa. Il Gambia era in un girone proibitivo e non si è qualificato per gli ottavi di finale: “Sto bene e sono sono tornato da poco dalla Nazionale, ho avuto problemi fisici dopo l’infortunio, ma ora mi sento pronto per dare una mano ad aiutare la squadra a portarla dove merita”. Il centrocampista aveva subito la rottura del legamento crociato ed era rientrato lo scorso aprile.

Darboe si è ambientato bene: “Ho visto che c’è un bel gruppo, mi hanno accolto bene e penso che sappiamo tutti che dove sta la squadra in classifica adesso non è il suo posto e lavoreremo tanto per portarla dove merita. Il campionato è ancora lungo, è molto importante che i tifosi ci sostengano. Ci sono i momenti alti e bassi, però i tifosi ci sono sempre ed è una spinta in più per la squadra”.