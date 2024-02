Genova. La Sampdoria si fa raggiungere in pieno recupero dal Brescia in una partita che ha dominato nei 90 minuti. Dopo essere passata in vantaggio con Kasami al 62′ sfruttando un contrasto vinto a centrocampo da Alvarez con Darboe che si invola verso la porta giusto per servire il centrocampista svizzero, la squadra di Pirlo ha continuato a controllare la partita. Dopo il cambio obbligato di Piccini, infortunato, con Leoni, a dieci minuti dalla fine, è proprio il classe 2006 a subire il colpo di testa di Adorni sul cross di Paghera che regala un pareggio ormai insperato alle rondinelle. La perdita di punti sul finale di gara è ormai un leit motiv di questa Sampdoria, che tra l’altro aveva sfiorato appena il raddoppio prima con Ntanda e poi con Stojanovic sempre nel recupero, segno che forse, con un po’ di esperienza in più, i ragazzi di Pirlo avrebbero potuto gestire meglio i sei minuti di recupero concessi dall’arbitro Volpi. Una doccia fredda per Depaoli e compagni, alla luce del fatto che nel primo tempo sono state ben quattro le occasioni nitide create, tra cui una rete annullata ad Alvarez di testa per una spinta e una traversa colpita dallo stesso attaccante. De Luca, sempre nel primo tempo, si era divorato il possibile vantaggio calciando male in scivolata su un cross di Barreca. La classifica resta da paura, ma almeno il Sudtirol è sempre appaiato a 28 punti, visto il pareggio di oggi con il Catanzaro. La Ternana però si è avvicinata dopo la vittoria a Reggio Emilia.

A fine primo tempo il punteggio è fermo sullo 0-0 tra Sampdoria e Brescia, con i blucerchiati che hanno sfiorato il vantaggio più volte. Dopo un inizio di buon ritmo, ma equilibrato, con l’unica parata di Stankovic al 18′ su tiro dalla distanza di Bertagnoli, i blucerchiati alzano il baricentro e creano quattro nitide occasioni da gol. La prima con Depaoli al 19′: destro verso la porta con Adorni che devia in angolo, Al 22′ la rete annullata ad Alvarez: reo di una spinta durante il colpo di testa vincente. Lo stesso attaccante si vede respingere dalla traversa un altro colpo di testa su cross di Depaoli al 34′ e due minuti dopo è De Luca a divorarsi il vantaggio in scivolata su cross basso di Barreca colpendo il pallone troppo sotto: la conclusione termina sopra la traversa. Sampdoria dunque in controllo, per ora, ma manca la cosa più importante.

Partita delicata per la Sampdoria di Andrea Pirlo, chiamata a fare risultato per non restare inguaiata nella zona playout. Yepes ha recuperato e figura tra i titolari. Dal primo minuto anche Barreca, viste le problematiche sulla fascia sinistra. In attacco Alvarez e De Luca.

Prima del match il saluto dell’ex capitano Sergio Volpi, presente a Genova già ieri per un’iniziativa della Serie BKT e dallo sponsor BKT Tires.

Sampdoria: Stankovic, Piccini (80′ Leoni), Ghilardi, Gonzalez, Depaoli, Kasami, Yepes (86′ Askildsen), Darboe (69′ Benedetti), Barreca, Alvarez (86′ Stojanovic), De Luca (86′ Ntanda).

Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Girelli, Langella, Alesi, Pozzato, Uberti.

Brescia: Andrenacci, Dickmann, Papetti, Adorni, Fares (58′ Mangraviti), Bisoli, Van De Looi (71′ Paghera), Bertagnoli (77′ Besaggio), Bjarnason (58′ Ferro), Bianchi (46′ Jallow), Moncini.

Allenatore: Maran.

A disposizione: Avella, Cartano, Huard.

Arbitro: Volpi di Arezzo

Ammoniti: Darboe (S); Moncini, Fares (B)

Espulso: Maran al 79′

Spettatori: abbonati 18.229 rateo 200.234,98; paganti gara 3.409 incasso 51.837