Sampdoria-Brescia, ecco come acquistare i biglietti

Genova. Sabato 17 febbraio, alle ore 16.15, la Sampdoria scenderà in campo per affrontare il Brescia sopra di 5 punti e reduce dalla sconfitta contro il Como. Blucerchiati che dovranno fare a meno del loro uomo più importante Sebastiano Esposito che ieri ha riportati una lesione muscolare al quadricipite della scoscia destra e dovrà stare fuori dai campi per almeno tre settimane.

Ecco come e dove acquistare i biglietti per la gara:

Sul sito ufficiale della Sampdoria

Botteghino stadio di Via Monnet ( aperto solo il giorno della partita dalle 14.30 )

) Sampdoria Service Center c/o SampCity, via XX Settembre 252r ( sabato 17 febbraio aperto con orario 10:00 – 13:00 )

INFO E SETTORE OSPITI

I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili, senza limitazioni sulla vendita, fino alle ore 19:00 di venerdì 16 febbraio p.v. presso i seguenti punti vendita:

On-line su ticketone.it

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina)

RIDUZIONI E PROMOZIONI

Omaggio distinti invalido 67%: tutte le persone con un’invalidità certificata pari o superiore al 67% possono ritirare un biglietto in omaggio per il settore Distinti 1°anello solo ed esclusivamente presso il Service Center di Via XX Settembre, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presentando il certificato di invalidità accompagnato da un documento di identità. Il suddetto tagliando è personale ed incedibile ad altri utilizzatori

Ridotto Under 18 per i nati dal 18/02/2006

Ridotto Under 14 per i nati dal 18/02/2010

Omaggio under14 Gradinata Nord per i nati dal 18/02/2010 scopri qui come ritirare il biglietto dedicato.