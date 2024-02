Sampdoria, Borini e Giordano parzialmente in gruppo. Vieira intervento riuscito

Genova. Continua la preparazione della Sampdoria in vista della gara in trasferta contro il Cosenza, che si giocherà venerdì alle ore 20.30.

Questa mattina i blucerchiati hanno svolto un allenamento incentrato sulle esercitazioni tecniche e il possesso palla in spazio ridotto.

Buone notizie per Fabio Borini e Simone Giordano, che si sono allenati con il resto dei compagni.

Mentre Antonio Barreca, Cristiano Piccini e Gerard Yepes hanno svolto una parte personalizzata di lavoro a secco. Percorsi individuali per Sebastiano Esposito, Nicola Murru, Estanislau Pedrola e Petar Stojanovic. Terapie per Matteo Ricci, sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione severa al muscolo bicipite femorale destro con interessamento della porzione tendinea.

Buone notizie arrivano anche sul fronte Ronaldo Vieira. Perfettamente riuscito l’intervento, in Inghilterra, al quale è stato sottoposto il centrocampista per la stabilizzazione del tendine dell’adduttore lungo di destra. Il classe ’98 verrà dimesso nella giornata di domani e avvierà i programmi di recupero

Domani, martedì, la Sampdoria si ritroverà per una nuova seduta mattutina.