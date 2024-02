Sampdoria: Borini, Conti e Pedrola parzialmente in gruppo. Al via l’asta benefica per 141 maglie di Vialli

Genova. La Sampdoria sarà impegnata venerdì nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Campionato contro il Cosenza. Continua così la preparazione dei blucerchiati in vista della trasferta e arrivano buone notizie dall’infermeria.

Infatti si sono allenati parzialmente in gruppo per Fabio Borini, Andrea Conti ed Estanislau Pedrola, impegnati successivamente in una seduta a tre con il pallone sul campo. Percorsi individuali per Sebastiano Esposito e Nicola Murru, mentre solo terapie per Matteo Ricci. Continua il decorso post-operatorio per Ronaldo Vieira, operato in Inghilterra lunedì 19 febbraio. Domani, giovedì, è in programma la seduta di rifinitura mattutina, seguita dalla conferenza del mister e dalla partenza in volo charter verso la Calabria.

Asta benefica

La Sampdoria ha dato il via ad un’iniziativa benefica: “Le 141 di Luca”. 141 maglie blucerchiate del numero 9, con la cifra formata da un mosaico delle foto dell’ex attaccante. 141 casacche, un numero non a caso, ma simbolico. Sono infatti le reti realizzate dal campione (morto a 58 anni la sera del 5 gennaio 2023 a Londra ) nelle otto stagioni con la casacca blucerchiata addosso.



Le maglie, realizzate appositamente in tiratura limitata e contrassegnate dal numero identificativo (da 1 a 141) sono disponibili a Samp City al prezzo di 250 euro.

Il 30% del ricavato delle vendite sarà devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport e contribuirà al progetto ‘MOMALS: monitoraggio e analisi multi-omica della Sla del Centro Clinico Nemo di Arenzano (Genova) e Milano. Allo stesso progetto, con il ricavato delle aste delle divise indossate durante il match Sampdoria-Parma, la Fondazione aveva già destinato 9mila euro.