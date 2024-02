Salis, Natale (PD): “A differenza di Toti riteniamo che il governo possa, anzi debba, chiedere che i propri cittadini non siano sottoposti a trattamenti lesivi della dignità umana”

Genova. “L’immagine di Ilaria Salis in catene e al guinzaglio, è un’immagine che non si deve vedere in nessun Paese civile e non è giustificabile dicendo che che ci sono altri Stati democratici che fanno lo stesso, anzi, bisognerebbe denunciare anche quei Paesi e condannare con forza queste modalità”.

Così il segretario del Partito Democratico in Liguria Davide Natale in risposta alle parole di Toti che ad Agorà ha commentato il caso di Ilaria Salis.

“Nessuno di noi – prosegue Natale – entra nel merito della vicenda giudiziaria, quindi la magistratura ungherese farà il proprio percorso, ma questo non vuol dire che le forze democratiche non si debbano indignare di fronte a certe immagini e mobilitarsi. E pretendere un trattamento umano e rispettoso dei diritti basilari di ogni persona. A differenza di Toti riteniamo che il governo possa, anzi debba, chiedere che i propri cittadini non siano sottoposti a trattamenti lesivi della dignità umana”, conclude Natale.