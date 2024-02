Rubano le grondaie di rame della facciata della chiesa: denunciata coppia di 30enni

Genova. Hanno rubato due grondaie in rame dalla facciata della parrocchia di Cicagna. Il furto era stato denunciato dal parroco a fine gennaio.

Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri della stazione di Cicagna che sono riusciti a identificare gli autori del furto.

Si tratta di una coppia di italiani, entrambi trentenni. I due sono stati denunciati per furto aggravato. Secondo quanto emerso, la coppia si sarebbe resa responsabile in passato di altri furti di materiale edile, per un valore di alcune migliaia di euro.