Ruba 13 bottiglie d’olio al supermercato e spintona la vigilanza: 27enne arrestato

Genova. E’entrato in un supermercato della zona di Campi e ha nascosto in una borsa ben 13 bottiglie di olio extravergine d’oliva. Poi è arrivato alla cassa ma quando l’addetto alla vigilanza ha provato a fermarlo per controllarlo lo ha violentemente spintonato per fuggire via.

La fuga non è durata molto visto che i carabinieri del radiomobile, chiamati dal responsabile del supermercato, lo hanno trovato poco lontano ancora con il bottino.

Il ladro, un 27enne di nazionalità ecuadoriana, è stato arrestato per rapina impropria. Il sostituto procuratore Alberto Landolfi ha disposto il processo per direttissima.