Rossiglione, rapinatori armati di coltello assaltano un supermercato: indagini in corso

Rossiglione. Rapina oggi in tarda mattina a Rossiglione, in Valle Stura. Alcuni malviventi, secondo le testimonianze armati di coltello, hanno minacciato i dipendenti di un supermercato Doro e si sono fatti consegnare l’incasso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Arenzano che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della rapina.

“Esprimiamo massima solidarietà a titolari e personale del supermercato Doro per il grave episodio di cui sono stati vittime – scrive il Comune di Rossiglione in un comunicato sui social -. Siamo in stretto contatto con le forze dell’ordine, nell’auspicio che le indagini possano individuare tempestivamente il colpevole”.

Il dubbio degli amministratori locali è che i militari vengano dirottati su altri servizi a discapito del pattugliamento: “Torneremo ad interessare la compagnia di Arenzano affinché i carabinieri delle caserme locali non siano distolti in attività al di fuori del territorio di appartenenza, in particolare nei festivi. La criminalità sta incalzando ed occorre aumentare controlli e monitoraggi per rendere più efficace la repressione di questi preoccupanti episodi su cui gli inquirenti sono già al lavoro”.

“Sappiamo perfettamente che non dipende esclusivamente dal comando di Arenzano – aggiunge la sindaca Katia Piccardo – ma le disposizioni sul supporto in forze alle esigenze degli stadi vengono diramate da quell’organo, quindi è necessariamente a loro che ci rivolgeremo.