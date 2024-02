Genova. Il meccanico di piazza Cavour Antonino Basile, 63 anni, arrestato per incendio doloso in quanto considerato il mandante del rogo di scooter dell’11 ottobre scorso in stradone Sant’Agostino, aveva venduto a una donna una vespa Px con un motore rubato. Lei lo aveva scoperto e denunciato. In questo modo il meccanico voleva non solo vendicarsi ma probabilmente, come scrive il gip Silvia Carpanini nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nascondere le prove del precedente reato commesso.

Fondamentali per le indagini sono stati due testimoni, un giovane che aveva visto un uomo versare qualcosa sulla vespa e pur non dando peso alla cosa sul momento, appena divampato l’incendio, era tornato sui sui passi e scattato alcune foto e di una residente che ha visto parte della scena dalla finestra. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza con cui i poliziotti del commissariato Centro hanno ricostruito tutti i movimenti di dell’esecutore materiale dell’incendio doloso che fra l’altro prima e dopo l’incendio si era recato con la sua auto proprio davanti all’officina di Basile di piazza Cavour.

Ad inchiodare il meccanico, oltre ai sospetti della proprietaria della Vespa a cui è stato dato fuoco (incendio che ha provocato il rogo di altri 13 scooter, della finestra di un’abitazione e di quelle della facoltà di Architettura), ma che da soli non sarebbero stati sufficienti per l’identificazione è stata la piena confessione dell’autore materiale – il 52enne senza fissa dimora Amaur El Bahi – che, quando è stato arrestato a metà gennaio, ha raccontato che era stato il meccanico a commissionargli l’incendio doloso.

Era un suo vecchio conoscente e lui era andato a trovarlo perché cercava lavoro. Così Basile gli ha dato 200 euro e anche la bottiglia con la benzina utilizzata per l’incendio che solo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco non ha provocato danni ben più gravi.

Vista la gravità dei fatti e i numerosi precedenti a carico di entrambi gli indagati, il gip ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere. Su Basile il gip aggiunge: “I precedenti di Basile, pur non specifici, sono comunque estremamente numerosi e indicativi di una personalità dedita abitualmente alla commissione di reati. D’altronde la gravità della condotta, sia essa stata determinata da intenti vendicativi o dalla volontà di coprire altro reato precedentemente commesso, è sintomatica della propensione al crimine ed elevato è, quindi. il pericolo di reiterazione, concreto e attuale”.