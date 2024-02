Robotica umanoide, agli Erzelli il laboratorio per la Settimana delle Stem

Genova. “La Settimana delle Stem prosegue grazie ai laboratori interattivi dedicati al volo dei droni e alla robotica umanoide: un appuntamento importante che è stato anche inserito all’interno del cronoprogramma del governo al pari di prestigiosi eventi a Milano, Napoli e Roma. Sono convinta che giornate come questa e la testimonianza di giovani donne di successo, come l’esperta pilota di droni Camilla Bajano, possano essere fonte di ispirazione per tantissime ragazze che sono affascinate dalle discipline tecnologiche e ingegneristiche e sognano di trasformare la propria passione in un lavoro appagante”.

Così l’assessore alla Scuola e Pari Opportunità di Regione Liguria Simona Ferro in occasione di “Steam Up: il volo dei droni e la robotica educativa”.

Il laboratorio interattivo di scuola digitale Liguria e scuola di robotica che si è tenuto questa mattina nella sede di Liguria Digitale, agli Erzelli, all’interno delle attività programmate in occasione della Settimana delle Stem, dal 4 all’11 febbraio.