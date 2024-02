Rivarolo, il furto finisce con un incidente: furgone rubato va a sbattere contro l’auto della polizia

Genova. Un breve inseguimento finito con un incidente stradale: caos nella notte in via Pierino Negrotto Cambiaso, a Rivarolo, dove due ladri di scooter alla vista della polizia hanno abbandonato il furgone (anch’esso rubato) senza freno a mano e il mezzo ha finito per andare a sbattere contro la volante.

Tutto è successo intorno alle 2.30. I poliziotti hanno notato un furgoncino fermo a bordo strada con un motorino nel vano di carico e due persone ferme a bordo. Hanno quindi deciso di fermarsi e avvicinarsi per un controllo.

I due a quel punto sono scesi in tutta fretta e sono scappati a piedi, mentre il furgoncino, senza il freno a mano, è finito contro l’auto della polizia, urtando poi altre macchine parcheggiate in strada.

I controlli effettuati subito dopo hanno confermato che il furgoncino, un Porter, era stato rubato, e che lo scooter presente nel cassone era a sua volta stato rubato a Sant’Olcese. I proprietari sono stati rintracciati, mentre per i ladri le ricerche sono ancora in corso.