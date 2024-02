Rider, approvate le nuove regole per tutelarli. A Genova si punta all’apertura di due nuove “case” nei punti strategici

Genova. Era l’agosto del 2023, e una foto scattata a Genova e condivisa sui social faceva il giro d’Italia: un rider in bici, impegnato in una consegna, sotto il nubifragio. Le immagini di Jishan Rakhman, 23enne originario del Bangladesh, non soltanto lo avevano fatto diventare suo malgrado famoso, ma aveva nuovamente puntato i riflettori sulle condizioni in cui operano i rider, un esercito di giovani e meno giovani che percorrono ogni giorno, in qualsiasi condizione climatica, chilometri su chilometri per recapitare ogni genere di merce.

A distanza di sei mesi è arrivato il via libera alla prima legge europea per tutelarli, una norma che prevede un pacchetto di misure per migliorare le loro condizioni di lavoro e il rapporto che li lega alla piattaforme di delivery. Il Parlamento europeo e i rappresentanti degli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle nuove regole giovedì, misure che hanno come obiettivo in primis combattere le false partite iva e garantire coperture previdenziali.

Le principali e più importanti novità sono l’introduzione della presunzione di rapporto di lavoro subordinato, e la regolamentazione dell’uso degli algoritmi. Il testo prevede di considerare dipendenti a pieno titolo chi è stato sinora ritenuto libero professionista, e l’onere della prova – ovvero smentire questa presunzione – è della piattaforma. Le nuove regole garantiscono inoltre che una persona che svolge lavoro tramite piattaforma non possa essere licenziata sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un programma informatico, ma che venga sempre garantito il controllo umano su questo genere di decisioni.

Misure che si stima impatteranno su circa 30 milioni di lavoratori in Unione Europea, ma che è difficile stabilire quanti lavoratori riguarderanno a Genova: “Abbiamo stime molto generiche, possiamo parlare di 30.000 rider a livello nazionale, ma anche questo è un dato approssimativo – spiega Alfredo Pongiglione, segretario Nidil Genova – In tempi di pandemia covid si poteva parlare di circa 400 persone, ma ora è presumibile parlare di un numero inferiore. Il turnover in questo campo è altissimo, e molte persone fanno questo lavoro per integrare i redditi che arrivano da altri lavori poveri. Chiaramente senza un dato specifico è anche difficile adottare norme specifiche e continuano a decidere le aziende, che applicano il contratto Ugl, quello che per noi è di fatto un contratto pirata”.

Ma l’adozione di nuove regole a livello unitario è un segnale positivo? “Diciamo di sì, anche se la situazione sembrava in origine, ai tempi della prima proposta, migliore di come poi si è conclusa – continua Pongiglione – è un grido strozzato di una battaglia che poteva andare verso lidi migliori. C’è stata una proposta a livello del trilogo, il negoziato istituzionale informale che riunisce i rappresentanti del Parlamento e della Commissione europea per raggiungere un accordo provvisorio che deve poi essere approvate. È stato però modificato in molti punti, la direttiva non ha avuto il sostegno della maggioranza dei Paesi membri nella forma originale ed è stata fatta una nuova proposta che mitiga fortemente la proposta iniziale. È stato stralciato l’elenco dei cinque criteri per presumere il rapporto di subordinazione, e ogni Stato avrà una discrezionalità molto ampia rispetto a quella che ci sarebbe stata con il precedente accordo. Meglio che ci sia, ovviamente, ma rispetto a quanto è stato presentato inizialmente la proposta è meno rosea. La questione dell’uso degli algoritmo è invece un ottimo segnale”.

A livello locale, i sindacati portano avanti battaglie più “pragamatiche” che puntano quantomeno a rendere più facile un lavoro molto faticoso. Nel 2022 alla Maddalena è stata aperta la prima casa dei rider, un luogo in cui i lavoratori possono riposare, ripararsi dalle intemperie, ricaricare il telefono o il mezzo usato e utilizzare i bagni, ma logisticamente non riesce a soddisfare le richieste concrete, anche perché con gli scooter non si può accedere.

“Stiamo spingendo per la pronta apertura di due case dei rider vicino ai territori dei Just Eat Point, quelli da cui molti rider partono per il servizio. Sono in zona Piccapietra e Fiumara, zone in cui c’è maggiore concentrazione di aziende di ristorazione presso cui i rider si riforniscono e fanno consegne, ed è più comodo a livello logistico”.