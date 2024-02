Ricettavano merce rubata a Milano, la base dei ladri trasfertisti in un b&b a Genova: denunciati

Genova. Al termine di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali, i carabinieri hanno denunciato per ricettazione in concorso quattro uomini tra i 20 e i 63 anni, tre cubani e un peruviano.

Nella tarda serata di domenica in piazza Cavour, i militari dopo aver fermato per un controllo un’autovettura con a bordo i quattro poi denunciati, hanno perquisito il mezzo.

A bordo hanno trovato una radio portatile, vari telefoni cellulari, una piccola somma di denaro, capi di pelletteria e altro materiale di dubbia provenienza.

Gli accertamenti hanno portato a individuare la base della banda, un b&b, dove sono stati trovati oltre 100 capi di abbigliamento e occhiali, di note marche, con placca antitaccheggio manomessa, più 3600 euro, provento dell’illecita attività.

Tutto il materiale è stato sequestrato. I quattro sono stati riconosciuti come autori di precedenti furti e rapine nel milanese.