Regione, approvate le linee guida per la programmazione in materia di rigenerazione urbana

Liguria. La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore all’urbanistica Marco Scajola, le linee guida per la programmazione regionale in materia di rigenerazione urbana 2024-2026. Il documento definisce le modalità di ricognizione dei fabbisogni, la programmazione degli interventi, le modalità di erogazione dei finanziamenti.

I fondi non saranno più assegnati attraverso bando, ma con una manifestazione di interesse che porterà alla creazione di elenchi con riparto su base provinciale e di livello di progettazione. Le risorse saranno programmate in modo coordinato e comprenderanno tutti i fondi disponibili per i quali sarà previsto obbligatoriamente un cofinanziamento minimo del 5% da parte di Comuni. Verrà infine semplificata la piattaforma di inserimento dati e fornita la possibilità di caricarli in maniera continuativa.

“Un passaggio tecnico importante per dare ufficialmente avvio al programma 2024-2026 di rigenerazione urbana – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Abbiamo voluto snellire e migliorare ancora il sistema di inserimento dati per essere il più vicino possibile alle amministrazioni comunali e consentire loro di presentare i propri progetti in maniera semplice ed efficace creando, al contempo, una banca dati continuativa. Attraverso la riqualificazione di piazze, vie, alloggi, centri stiamo dando un volto nuovo a tutta la Liguria da Ventimiglia a Sarzana diventando un modello, in materia, a livello italiano. Vogliamo esserlo sempre di più sul campo, ma anche da punto di vista dell’efficienza tecnica”.

Regione Liguria, a tal proposito, ha organizzato due webinar illustrativi per giovedì 29 febbraio dedicati rispettivamente ai Comuni delle province di Imperia e Savona e a quelle di Genova e La Spezia.

Da segnalare infine che la piattaforma di inserimento dati sarà attiva dal 7 marzo. Le domande presentate entro il 20 aprile potranno accedere a una prima tranche di finanziamenti con risorse del Fondo strategico regionale. Quelle presentate entro il 31 luglio accederanno invece a una seconda tranche con risorse del Fondo strategico regionale, della legge 145/2018 e di fondi regionali per Erp e barriere architettoniche.