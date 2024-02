Regionali, Toti: “Il Pd? Sembra la sesta stella del M5s, i civici con noi perché vogliono sviluppo”

Genova. C’è il rischio che il Pd possa scippare l’area civica al centrodestra alle prossime elezioni? “No, francamente in questa regione la maggior parte delle elezioni amministrative sono state affrontate con un’area civica importante che va d’accordo con un centrodestra che governa con me questa regione dal 2015 e anche Genova, Spezia, Sarzana, Imperia e molte altre città importanti di questo territorio”. Anzi, “il Partito Democratico, soprattutto il Partito Democratico della Liguria, mi sembra diventato a pieno titolo la sesta stella del Movimento 5 Stelle”.

Così il presidente ligure Giovanni Toti replica indirettamente al segretario regionale del Pd Davide Natale che, commentando la vittoria in Sardegna, ha proposto di allargare il campo non solo al M5s (come già successo nel 2020) ma anche agli amministratori locali che non hanno colore politico, insomma l’area civica che in Liguria si è schierata perlopiù con Toti.

“Per scippare qualcosa a qualcuno nel mercato delle idee bisognerebbe averla, un’idea, e soprattutto bisognerebbe avere un’idea concreta di crescita e sviluppo di questo territorio – attacca Toti -. Il civismo che ha sposato le nostre amministrazioni è un civismo che vuole la crescita di questo territorio, più impresa, più libertà per le imprese, un mercato del lavoro più meritocratico, marketing territoriale, promozione del territorio, porti, navi, grandi opere. Su quasi tutto questo ho sentito dal Partito Democratico solo no.

Il Pd, conclude Toti, “probabilmente ha sbagliato strada e cerca di scippare qualche voto al Movimento 5 Stelle, ma è difficile che possa avere una qualsiasi presa con chi invece ha sposato una visione di un territorio completamente antitetica a quella sempre prodotta dal Pd, qui e oggi a maggior ragione”.