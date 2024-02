Recco, servizi sociali a favore di minori, donne, anziani e famiglie

Recco.L’Amministrazione Gandolfo ha compiuto una chiara scelta politica destinando risorse significative per combattere il disagio abitativo. L’analisi dei bilanci comunali degli ultimi quattro anni rivela un incremento sostanziale della spesa nel settore dei servizi alla persona, con un’attenzione particolare al sostegno alle famiglie che affrontano emergenze economiche, spesso manifestatesi in difficoltà nel sostenere le spese di affitto.

Grazie a una variazione di bilancio nel febbraio 2023, l’Amministrazione ha messo a disposizione delle famiglie in difficoltà 129.719 euro, destinati all’attribuzione di contributi per il pagamento dei canoni di affitto. Questo importo rappresenta un incremento di 28.582 euro rispetto ai 101.184 euro stanziati nel 2022 per l’integrazione dei canoni di locazione. Nel 2021, lo stanziamento dell’Amministrazione ammontava a 84.400,53 euro, di cui 37.632,83 euro provenienti dalla Regione Liguria e 46.767,70 euro a carico del bilancio comunale.

Quell’anno furono presentate 86 istanze. Nel 2020, furono stanziati 72.000 euro per il bando di sostegno agli affitti, con contributi al pagamento del canone di locazione rivolti alle famiglie in difficoltà. Nel 2019, i contributi assegnati in favore di 87 nuclei familiari ammontavano a 35.000 euro.