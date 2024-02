Recco, lunedì al via i lavori di riqualificazione energetica nell’edificio scolastico di via Massone

Recco. Realizzeranno una profonda riqualificazione energetica dell’edificio i lavori nel plesso scolastico di via Massone che partiranno lunedì prossimo. L’Amministrazione Gandolfo ha finanziato l’opera con 838.863 euro, grazie a una quota di 587.204 euro, erogata da Filse nell’ambito del Programma Regionale Liguria F.E.S.R. 2021-2027, e di 251.659 euro di fondi comunali. L’intervento, definito dal sindaco Carlo Gandolfo “il più importante degli ultimi decenni”, mira a migliorare la sicurezza, il comfort, la funzionalità e la sostenibilità dell’edificio, che ospita le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Tra le azioni previste, la sostituzione di tutti gli infissi (tranne quelli dell’ala sud est, già rinnovati nel 2022) con serramenti in PVC, con vetrocamera e telaio a taglio termico, e la coibentazione della copertura esterna con pannelli in EPS ad alta densità. L’intervento permetterà di abbassare i consumi energetici dell’edificio del 35% e di innalzare la sua classe energetica a D.