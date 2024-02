Recco, investimenti per la sicurezza del territorio: dal Pnrr fondi per via Pastene

Recco. Il consolidamento di un tratto di via Pastene è una delle opere destinatarie dei fondi PNRR. Con un finanziamento di 120mila euro, è stato ricostruito il muro di sostegno a valle, permettendo anche l’ampliamento della carreggiata.

Il muro di cemento armato, realizzato come gli altri nella zona con un rivestimento esterno in pietra “a vista”, è stato fondato su micropali posti a diversi metri di profondità per prevenire deformazioni.

Inoltre, è stata creata una condotta sotterranea per la gestione delle acque piovane, come previsto dal progetto.

“L’amministrazione Gandolfo – si legge nella nota del Comune – con l’esecuzione di questi lavori ha migliorato la percorribilità di via Pastene, mitigando il rischio idrogeologico e favorendo la sicurezza del territorio”.