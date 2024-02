Rapina in un bar in corso Montegrappa: ruba il registratore di cassa e minaccia titolare con un coltello

Genova. Rapina nella notte in un bar di corso Montegrappa. Un uomo, intorno alle 2, è entrato nel locale e ha approfittato di un attimo di distrazione della titolare per dirigersi poi verso il registratore di cassa, afferrarlo e fuggire a piedi.

La donna, dopo aver chiamato la polizia, ha avvisato il figlio, che abita sopra al locale e che è subito sceso in strada alla ricerca dell’uomo. Poco dopo lo ha visto in via Gradisca, nascosto dietro una macchina intento a frugare nel registratore.

A quel punto l’uomo, per cercare di scappare, ha estratto un coltello minacciando il giovane, che ha reagito riuscendo a disarmarlo.

Nel frattempo sono arrivati gli agenti di una volante dell’Upg che hanno immediatamente bloccato il 56enne. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi.