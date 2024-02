Rapallo, cade da quattro metri mentre taglia un albero: in codice rosso al San Martino

Rapallo. Un uomo di 46 anni è caduto da circa quattro metri mentre potava un albero sulle alture di Rapallo.

È successo nella tarda mattina in salita Costa del Moltedo. Sul posto i sanitari del 118 e i volontari del soccorso di Sant’Anna.

L’uomo, medicato sul posto, è stato trasferito in codice rosso per dinamica al San Martino di Genova, dove è stato ricoverato per accertamenti anche se non è in pericolo di vita.

Il 46enne ha riportato numerosi traumi dovuti alla caduta, ma nessun taglio causato dalla motosega che stava usando.