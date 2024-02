Rai, durante la settimana del festival due spot di promozione turistica: “Innamorati di Genova”

Genova. “Una città da amare” è la sintesi dei due spot promozionali per presentare Genova ai telespettatori di tutta Italia, nelle settimane del Festival di Sanremo, che verranno lanciati dal 4 al 17 febbraio all’interno di trasmissioni Rai tra cui Domenica In, Aspettando Fiorello, Kilimangiaro, I Fatti vostri, Porta a Porta e sulla piattaforma di Sanremo Light, per visualizzarli prima dei video di Sanremo, su Rai Play, YouTube e Vevo.

Gli spot sono stati realizzati dal Comune di Genova con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la città durante il Festival di Sanremo, evento che da sempre è vetrina fondamentale per la Liguria e che attira turisti da tutto il mondo e spettatori di tutta Italia.

«In questi due spot abbiamo racchiuso le unicità del nostro territorio: dalle bellezze paesaggistiche all’eccellenze dell’enogastronomia passando per il ricco patrimonio storico artistico culturale che fanno innamorare chiunque venga a scoprire Genova – dichiara l’assessore al Turismo, Alessandra Bianchi – Un’attività di promozione condivisa con il tavolo del turismo dove avviene un costruttivo confronto su priorità ed iniziative finalizzate a confermare la costante crescita turistica della destinazione Genova che continua a superare annualmente i propri record di presenze e pernottamenti».

«La decisione di tornare a investire sul mezzo televisivo per le campagne di promozione turistica è maturata al tavolo dell’imposta di soggiorno su richiesta delle categorie degli albergatori – commenta il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia – Non possiamo che dirci soddisfatti della scelta effettuata e impegnarci con il Comune a proseguire con decisione nel seguire le indicazioni del tavolo di promozione che resta una eccellenza genovese».

“Innamorati di Genova” è la frase scelta a chiusura degli spot, un invito della città a chi non la conosce davvero. Un viaggio attraverso il suo carattere, che si svela in infiniti punti di vista: dal centro storico ai palazzi dei Rolli fino alle ville più sorprendenti, dai forti sulle colline fino al mare attraverso parchi e borghi. Ma non solo: una città dalle mille anime, dove ognuno può emozionarsi in ogni senso e gustare il cibo tra le botteghe o in riva al mare, guardare e sentire ogni stagione tra eventi di musica, nautica e sport. Insomma: “Innamòrati di Genova” è la promessa di tornare “innamoràti” di Genova.