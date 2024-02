Raffica di furti nel Levante genovese, in poche ore svaligiati quattro appartamenti

Genova. Ladri scatenati in quest’ultimo sabato sera nel Levante genovese: la polizia è intervenuta su quattro furti in appartamento a distanza di poche ore, tutti con una dinamica simile che potrebbe far pensare agli stessi autori.

La prima constatazione è avvenuta alle 18.00 in via Gobetti, nel quartiere residenziale di Albaro. I topi d’appartamento hanno forzato una finestra e hanno portato via 10mila euro in contanti, due Rolex e una bicicletta. Nessun problema a dileguarsi col veicolo al seguito.

Poco dopo, alle 19.45, un’altra chiamata è arrivata dai residenti di un palazzo di via San Martino. Qui i ladri hanno sottratto un paio di scarpe Balenciaga (possono costare anche diverse centinaia di euro) e una serie di effetti personali ancora da quantificare.

Gli ultimi due furti in ordine di tempo sono stati commessi in via dei Floricoltori, in zona Sant’Ilario, dove i ladri hanno preso di mira due villette contigue. Nel primo caso sono entrati da una porta-finestra affacciata su un balcone e hanno messo l’appartamento a soqquadro: gli abitanti non sono stati in grado di riferire con precisione cosa mancasse all’appello. Nell’immobile confinante è stato il figlio del proprietario a rendersi conto che i malviventi si erano introdotti allo stesso modo da una porta-finestra per asportare una cassaforte a muro che conteneva 500 euro in contanti e forse altri beni di valore.

Su tutti e quattro gli episodi insieme agli agenti delle volanti è intervenuta la polizia scientifica, ma al momento non sono emersi elementi utili a rintracciare i responsabili.