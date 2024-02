Raffica di furti nel levante genovese: banda di ladri in azione tra Sturla e Quinto, rubati contanti e monili d’oro

Genova. Ladri in azione ieri pomeriggio a levante, nella zona tra Sturla e Quinto. Almeno quattro gli appartamenti messi a soqquadro anche se in un caso i malviventi non hanno trovato nulla da rubare. In tutti i casi i ladri sono entrati dalle porte finestre degli appartamenti e la brutta sorpresa i proprietari l’hanno trovata dopo aver aperto la porta d’ingresso che non viene mai forzata.

In particolare ad essere svaligiati sono stati due appartamenti diripempettai al piano terra di via Gianelli. Le constatazioni di furto dai proprietari sono arrivate quasi in contemporanea, intorno alle 19.30. Rubati monili in oro da quantificare e in un caso Poco prima i ladri erano entrati in un’abitazione di via Santorre di Santa Rosa. I proprietari erano via da qualche giorno è hanno scoperto la ‘visita’ solo ieri pomeriggio intorno alle 17.30. In questo caso i ladri non hanno trovato nulla da rubare ma hanno messo tutto sotto sopra.

E ancora prima un furto simile è stato scoperto in via Castagnola a Sturla dove sono stati rubati 2mila euro e diversi gioielli. Su tutti i luoghi dove sono stati commessi i furti sono arrivate le volanti della polizia e la scientifica per i rilievi. La indagini sono affidate alla squadra mobile.