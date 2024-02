Quarto: tenta il furto in appartamento, ladro bloccato grazie all’intervento di un cittadino

Genova. Topo d’appartamento bloccato grazie alla segnalazione di un cittadino che lo ha visto scavalcare la recinzione di un giardino e ha chiamato il 112.

Succede a Quarto, in via Giorgio Chiesa, zona che nel fine settimana è stata presa di mira dai ladri, con diversi furti in appartamento messi a segno. Questa volta invece il ladro è stato intercettato in tempo: la segnalazione al 112 è arrivata alle 19 di sabato, e nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate le volanti.

L’uomo che ha chiesto aiuto ha riferito di avere visto un uomo vestito di scuro scavalcare il muro di recinzione di una palazzina, e un altro uomo nelle vicinanze fermo, con tutta probabilità un complice incaricato di tenere sotto controllo la strada. Quando i poliziotti sono arrivati hanno visto subito nel giardino una persona vestita di scuro che si nascondeva tra le piante, e si sono anche accorti che nella palazzina erano presenti i residenti.

Il ladro se n’è accorto a sua volta, e ha scavalcato nuovamente la recinzione per scappare a piedi. Arrivato in via Carrara, seguito dagli agenti, si è accucciato dietro le auto in sosta e ha gettato lo zaino che aveva con sé sotto una vettura. A quel punto i poliziotti lo hanno fermato, hanno recuperato lo zaino e all’interno hanno trovato una lunga serie di oggetti fa scasso. L’uomo, identificato in un 22enne cittadino albanese, è stato arrestato per tentato furto aggravato e sottoposto a direttissima.

Nel fine settimana appena trascorso nel levante genovese sono stati presi di mira diversi appartamento. Tre furti sono stati messi a segno tra via Gobetti – dove il bottino è stato di oltre 20.000 euro – e via dei Floricoltori, in zona Sant’Ilario.