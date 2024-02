Protesi al pene impiantata in anestesia locale: a Genova il primo intervento al mondo

Genova. Un intervento eseguito per la prima volta al mondo alla casa di cura Villa Montallegro è stato reso noto, dopo i buoni risultati raggiunti, solo in questi giorni. Nel maggio 2023 è stata impiantata una protesi tricomponente al pene in anestesia locale. L’operazione è stata eseguita dall’urologo Aldo Franco De Rose (nella foto) con il supporto del collega urologo Fabrizio Gallo e dell’anestesista Donatella Giua. Questo caso clinico è stato oggetto di un articolo di prossima pubblicazione sull’International Journal of Surgery.

L’operazione ha coinvolto un uomo di 60 anni, affetto da disfunzione erettile non responsiva alle terapie orali con inibitori della PDE-I e all’iniezione intracavernosa di alprostadil. La disfunzione era stata causata da un incidente in moto – avvenuto anni prima – nel quale il soggetto aveva riportato fratture multiple delle vertebre lombosacrali, con lesioni midollari incomplete a livello S2-S4. Il paziente, nel 2015, aveva inoltre subito un arresto cardiaco, durante un intervento chirurgico al ginocchio per disordini posturali derivanti dall’incidente.

“L’alto rischio anestesiologico dovuto al precedente arresto cardiaco e l’impossibilità di eseguire un’anestesia spinale a causa del pregresso posizionamento di una placca vertebrale lombosacrale ci hanno portato alla proposta di impiantare il dispositivo a tre componenti, in anestesia locale” spiega Aldo Franco De Rose.

“L’impianto di una protesi peniena − aggiunge − rappresenta una valida opzione terapeutica quando un trattamento farmacologico risulti inefficace o controindicato. Le ricerche riportano tassi di soddisfazione del paziente e del partner che variano dal 75% al 100%, a seconda del tipo di protesi. Questi dispositivi sono oggetto di costante sviluppo e hanno raggiunto oggi un’elevata affidabilità meccanica e di sicurezza. Anche se queste procedure vengono generalmente eseguite in anestesia spinale, alcuni autori riportano risultati incoraggianti con l’impianto di protesi peniene semirigide o a due componenti in anestesia locale, solitamente con sedazione endovenosa. Fino a oggi, però, nessun autore aveva documentato l’impianto di un dispositivo a tre componenti in anestesia locale”.

I risultati sono stati eccellenti. Il paziente non ha riportato alcun dolore durante l’intervento e il follow-up è stato privo di eventi avversi. Un mese dopo l’intervento chirurgico – tempo necessario di attesa post-operatoria – il paziente ha segnalato il primo rapporto sessuale soddisfacente.

Tra le criticità da monitorare, le più significative sono le possibili infezioni. “La protesi rilascia automaticamente un antibiotico mezz’ora dopo l’impianto, riducendo così il rischio di questa eventualità − chiarisce De Rose − è tuttavia necessaria molta attenzione, poiché l’insorgere di un’infezione impone la rimozione della protesi. A questo proposito, ringrazio Montallegro, dove ho eseguito diversi interventi negli ultimi tre anni senza alcun problema, per la grande attenzione alle procedure di sterilità all’interno del blocco operatorio e nel post-operatorio”.