Proiettile indirizzato all’ex ministro Speranza trovato nel centro smistamento di Genova

Genova. Una cartuccia di proiettile calibro 6,5 con sopra scritto “Ex com. Speranza” è stata trovata nel centro smistamento delle Poste della Marina di Sestri Ponente a Genova.

Il proiettile, sprovvisto di busta, indirizzato all’ex ministro della Salute Roberto Speranza, è stato consegnato da dipendente delle poste agli agenti delle volanti della polizia.

La cartuccia di proiettile era, con ogni probabilità, in giacenza da tempo insieme a un cumulo di posta da smistare.

Non si esclude che possa essere stato mandato da qualche esponente no vax o no green pass che contestava l’allora ministro per la gestione della pandemia e della campagna vaccinale.

Purtroppo, visto che il proiettile, e’ stato toccato da diversi dipendenti delle Poste prima di essere consegnato ai poliziotti, non e’ stato possibile (in quanto inutile) chiedere l’intervento della polizia scientifica per rilevare eventuali impronte. Sul ritrovamento indaga la Digos.