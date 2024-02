Presunte estorsioni al Genoa, il ‘Bomba’ mostra ai giudici i gadget antifascisti. Marashi: “Onorato di essere scambiato per un digos”

Genova. E’ arrivato in aula con un sacchetto della spesa pieno di gadget. Poi, uno ad uno, li ha mostrati al tribunale per dimostrare non solo che lui non è un ultrà di estrema destra come è stato dipinto dagli investigatori che lo hanno collocato vicino alla Brigata Speloncia, ma anche che sciarpe, adesivi e magliette autoprodotti non erano merce ‘ufficiale’ da vendere illegalmente bensì simboli del gruppo a cui apparteneva e il cui ricavato serviva a sostenere il suo club di appartenenza e anche a tante attività di beneficienza attraverso l’associazione Music for peace. Paolo Taccone, meglio noto come ‘bomba’ si è difeso così dalle accuse di far parte di un’associazione a delinquere guidata secondo l’accusa da Massimo Leopizzi e Arthur Marashi finalizzata a commettere estorsioni al Genoa.

Difeso dall’avvocata Laura Tartarini anche lui ha scelto la formula delle spontanee dichiarazioni reinviando al mittente, cioè alla procura, tutte le accuse. “Mi chiamo Paolo Taccone, ma tutti mi chiamano ‘Bomba’, sono un ultrà e sono un antifascista” ha esordito. “Dicono che sarei il braccio destro di personaggi con cui non ho mai avuto niente a che vedere”. Marashi? “L’ho conosciuto solo per questioni lavorative, perché quando ho dovuto chiudere la mia ditta mi ha fatto lavorare come buttafuori, poi sono entrato nella cooperativa Genova Insieme fondata da Roberto Scotto”. Leopizzi? “Non era il capo della gradinata, era uno come gli altri ma le decisioni sulle coreografie e sulle bandiere si prendevano a maggioranza”. Taccone ha escluso di aver partecipato a episodi violenti e anche rispetto ai picchetti che secondo l’accusa erano finalizzati a impedire che i tifosi entrassero allo stadio per sottolineare la contestazione a Preziosi ha ribadito: “Non è vero, chi voleva entrare poteva farlo e le contestazioni si facevano anche dentro lo stadio mentre altri preferivano rimanere fuori, ma a nessuno è mai stato impedito di entrare. Le contestazioni le abbiamo fatte solo per il bene del Genoa e non per un tornaconto personale”.

Anche l’episodio di contestazione al pulmann rossoblu dopo la pesantissima sconfitta di Pescara viene da Taccone molto ridimensionato rispetto al quadro accusatorio: “Io non ero nemmeno andato a Pescara ma nessuno ha dato ordine di andare a contestare in aeroporto. C’è stato un tam tam via internet. Li c’era la digos che quando ha visto che c’eravamo noi ‘vecchi’ ha capito che eravamo lì proprio per evitare che ci fossero scontri. Infatti nessun danno e’ stato fatto al pullman o ai giocatori”.

Poi ha parlato dei gadget che ha portato in aula. Ci sono i simboli della ’sharp’, che indica gli skinheads di sinistra (l’acronimo è quello di Skinheads Against Racial Prejudice) e del Gav (Gruppo Andrea Verrina), il club a cui appartiene che sulla sciarpa ha il volto stilizzato di Che Guevara. “Il mio gruppo ha sempre fatto iniziative antifasciste e antirazziste e anche tanta beneficienza. Grazie anche ai gadget abbiamo aiutato molte volte l’associazione Music for peace a inviare aiuti alimentari per esempio in Palestina e Sudan”.

Mentre le dichiarazioni di Massimo Leopizzi sono state rinviate al 13 marzo perché il principale imputato non era in aula, oggi ha parlato Arthur Marashi. Ha raccontato del suo arrivo in Italia dall’Albania “dove ero un militare“, del suo lavoro come buttafuori nelle discoteche, dell’inizio come steward e del salto di qualità dopo che aveva dato una mano ad arrestare Ivan il Terribile, nel 2010, dopo le violenze nel corso di Italia Serbia: “Mi chiamarono in Questura e il vicario mi fece i complimenti. Lì mi presentarono Alessandro Zarbano e la digos gli disse che ero una persona capace”. Ha commentato il fatto che molti altri ultras lo avessero scambiato per un poliziotto: “Se fossi un ultrà dovrei offendermi ad essere scambiato per uno della Digos, io invece ne sono onorato”. Così’ come si è detto “onorato” di essere “amico di Massimo Leopizzi ma la squadra mobile ha confuso le cose perché lui non era mio socio, lo era la sua ex compagna”.

Molte le accuse lanciate da Marashi nel corso delle sue dichiarazioni spontanee. Si fa dall’allora presidente della commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi: “In un intervista ha detto che c’era da domandarsi perché è un albanese a gestire lo stadio di Genova. Ma i razzisti non sono quelli di destra?”, alla squadra mobile a alla Procura: “Io qui lavoro da trent’anni e mi sono fatto una famiglia ma alla squadra mobile e alla procura non va bene. Mi dipingono come un malavitoso, ma io ho sempre lavorato e pago le tasse. Mi dipingono come un ultrà ma come farebbe un ultrà del Genoa a lavorare allo stadio quando gioca in casa la Sampdoria?”. E sul ruolo della Sicurart ripete: “Quelli della squadra mobile dovevano chiedere alla Digos come funziona l’ordine pubblico e quanti steward servono ad ogni partita, basta andare al piano di sopra della Questura!”.

Marashi, a differenza di Taccone, non ha voluto parlare con i giornalisti. A parlare per lui è il suo avvocato Mauro Casu: “Marashi è un fornitore del Genoa che ha il servizio hostess in tribuna e siccome è stato sempre attivo nei servizi di buttafuori e sicurezza è stato convolto per fornire gli steward alla 4anyjob che a sua volta era fornitore del servizio al Genoa. Si tratta di numeri molto importati, con la disponibilità anche di 500 persone a partita. Di questi numeri ora dobbiamo parlare e come collegio di difensori siamo pronti ad evidenziare ogni criticità dell’impostazione accusatoria” ha aggiunto, anche in riferimento alla memoria depositata questa mattina in aula dal pm Giancarlo Vona per illustrare al tribunale perché – sempre secondo la visione dell’accusa – il Genoa in estrema sintesi pagava di più per gli steward rispetto alla Samp.

Non ha fatto dichiarazioni in aula ma ha depositato una memoria difensiva Fabrizio Fileni. Nel documento Fileni ha sottolineato la sua amicizia personale con Massimo Leopizzi, che gli è stato vicino in una fase di difficoltà, ha detto anche lui che Marashi lo ha conosciuto come uno che si occupava di sicurezza allo stadio, ha respinto le accuse di essere un violento sottolineando le molteplici interlocuzioni avute negli anni con Digos proprio per evitare degenerazioni alle contestazioni. “Ogni qualvolta ci siamo recati al Pio abbiamo sempre concordato gli appuntamenti ed erano sempre presenti rappresentanti delle forze dell’ordine, i quali ci aprivano i cancelli dopo ordini ricevuti credo dall’interno – ha scritto nella memoria – Per quanto riguarda le riunioni dove venivano decise le contestazioni, e sempre in conseguenza ai mancati risultati positivi della squadra, posso affermare che sono sempre state pubbliche con la presenza persino dei giornalisti e telecamere” e “faccio fatica a pensare che chi ha indagato non fosse presente visti tutti sti pedinamenti o intercettazioni”.

Ha detto di aver sempre pagato di tasca sua ogni trasferta, così come gli abbonamenti per tutta la sua famiglia (“mandavo mia moglie a fare la coda proprio per evitare, se fossi andato io, magari di passare davanti agli altri”) e di non aver mai usufruito nemmeno di un biglietto omaggio. Rispetto a Leopizzi ha spiegato che “spesso quando era alterato diceva cose di cui poi si dimenticava e si faceva prima a dirgli di sì perché poi la rabbia gli passava”. Ha chiuso la sua memoria ricordando un episodio estraneo al processo ma che a suo avviso dovrebbe far capire che non c’era alcuna associazione a delinquere: ha ricordato che al suo matrimonio, aveva invitato Leopizzi ma poi “decidemmo la sua assenza per i problemi che tutti conoscono visto che con il salire del tasso alcolico avrebbe potuto creare problemi”, ma “non ho invitato né Marashi né Traverso né altri perché non erano miei amici ma solo compagni di gradinata”.